Hombre moja a su novia con champaña en medio de la boda y video desata debate: "Se sentía en la F1"

Si algo nos han mostrado los videos de Internet a lo largo de los años es que cualquier cosa puede pasar en una boda, desde pequeños accidentes hasta que la misma ceremonia sea interrumpida por alguien. Pero el caso que tiene a todos con la boca abierta es el siguiente.

Novio rocía intencionalmente a su esposa con champaña en la boda y video se viraliza

Todo comenzó cuando, en días pasados, la usuaria de TikTok @emmyhennyyy publicó un video donde se puede ver a una pareja de recién casados disfrutando de su fiesta tras la ceremonia en un hermoso jardín con vista a un lago.

En un momento, el novio decide abrir una botella de champaña para celebrar y, tras lograrlo, comenzó a agitarla de arriba a abajo para que saliera a presión mientras su pareja estaba a un lado. Mientras esto ocurría, él tuvo la idea de mojar con el chorro de champaña a su ahora esposa, y ella automáticamente se dio la vuelta para impedir que el líquido manchara su vestido blanco y arruinara su maquillaje.

A pesar de que los invitados gritaron que se detuviera, continuó por un par de segundos y después decidió tomar un poco de la bebida alcohólica directamente de la botella. Al terminar, incitó a su esposa a que también lo hiciera y, aunque accedió, empujó la botella cuando la champaña comenzó a desbordarse en su boca.

Por último, el protagonista del video le enseñó a la novia cómo agitar la botella para que ahora ella lo rociara con champaña, pero aunque lo intentó, casi no mojó sus ropas.

El material, que fue borrado por la autora original, se hizo rápidamente viral con millones de vistas y se esparció por las demás plataformas online. Aunque muchos aseguraron que la joven realmente disfrutó de su "baño de champaña", otros refutaron la idea, externando que ella estaba enojada y trató de disimular para no poner más tensión a lo que estaba ocurriendo, lo cual inició un intenso debate.

Usuarios de TikTok crean debate porque la novia parecía feliz con la broma

"Ella es feliz. Los solteros son tan raros así como lo que dicen", "Amiga yo le pido el divorcio en ese momento", "Sigo buscando el problema. ¿Por qué la gente se enfada y la mujer no?", "Hay niveles de diversión, pero ¿arruinarle el look a tu esposa en la boda? que tipo tan nefasto", "La verdad no lo veo mal es un momento de mucha felicidad y euforia me parecio divertido", "¿Cómo le va a aventar champaña en el vestido y el rostro? qué desconsiderado", "Me enojo un mes entero" o "Este hombres un patán y no un caballero", fueron algunos de ellos.



Por otro lado, un grupo de internautas no dudó en cometar lo irritados que estaban su comportamiento, pues parecía que estaba en la Fórmula 1, no en su boda.

"Bro se sentía en el podio de Fórmula 1", "Está celebrando como en Fórmula 1, qué horror", "¿Por qué les gusta que parezca eso la Fórmula 1? Yo me muero de la vergüenza", "Ay amiga, no puedo creer que tu novio no respete la boda y crea que es un evento de Fórmula 1" y "Es una boda no la Fórmula 1 para que te comportes así", fueron otros de ellos.



Tras la viralidad del incidente, el portal 'New York Post' confirmó la identidad de los novios: Cole Hennessy y Kristal Kim de Houston, Texas, quienes celebraban en una lujosa villa que puede rentarse por aproximadamente 200 mil dólares.

Si bien al inicio ninguno de los dos dijo nada en sus redes, Cole usó su cuenta de Instagram para burlarse de manera sarcástica de "lo mal" que lo estaba pasando al ser cancelado por rociarle champaña a su novia, mientras él y Kristal disfrutaban de su luna de miel.

Imagen Cole Hennessey / Instagram