Novios entran a su boda usando botargas de dinosaurios y el video causa debate en TikTok: "No era el día"

Los bailes en las bodas suelen ser muy románticos al ritmo del vals, pero la siguiente pareja decidió hacer algo diferente y ponerse disfraces muy divertidos para darle un toque especial a su fiesta, lo cual documentaron en TiKTok.

En video, novios se disfrazan de dinosaurios para su boda y se viralizan en TikTok

La usuaria identificada como Elma Fuentes (@draelma.alergias), compartió con sus más de 100 mil seguidores el curioso momento que vivió durante su boda.

Resulta que a diferencia de millones de parejas, ella y su esposo no querían entrar a la fiesta de su boda de la manera tradicional, es decir realizando un vals, en su lugar prefirieron organizar algo más divertido y original: colocarse botargas inflables de dinosaurio para hacer sonreír a los presentes.

Fue así que el día de su unión, sin decirle a los invitados, ingresaron al salón de fiestas caminando juntos con los trajes puestos y pasaron al centro de la pista mientras sonaba de fondo la canción 'Gasolina' de Daddy Yankee.

Todos los presentes quedaron impactados y animaron su ingreso con aplausos, gritos y girando en sus manos servilletas, lo cual provocó que los novios comenzaran a bailar.



Los movimientos de ambos resultaron ser de los más alegres y el momento que generó más impresión fue cuando bailaron perreo sin importar lo que pensaran los demás.

Una de las preguntas más repetidas para la autora del clip es si se dejaron el disfraz todo el tiempo puesto y respondió que no, una vez finalizado su baile, pasaron a quitárselo en un área apartada de la boda.

Los internautas quedaron encantados con las botargas de dinosaurio que usaron los novios

El clip que fue publicado el pasado 7 de noviembre obtuvo más de 3 millones de views en tan solo un día y alrededor de 234 mil 'me gusta'. Mientras que los internautas dejaron sus divertidas opiniones en la sección de comentarios:

"El perreo de dinosaurios no existe.. el dinoperreo", "Qué vivan los dinovios! y que ningún meteorito emocional los destruya", "Encontrar a alguien con el mismo nivel de locura que el tuyo debe ser genial", "Ese matrimonio jamás será aburrido", "La boda más top. Amé tu idea. Sorry si me la robo amiga", "¡Felicidades a los novios T-Rex!", "Me diste una buena idea", "El dinoperreo es lo mejor", "En efecto, sí es la mejor entrada a una boda" o "Qué original, me encantaron y también me morí de risa", es lo que expresaron al respecto.



Algo a destacar es que el clip no contenía críticas negativas respecto a su idea de entrar disfrazados como dinosaurios, de hecho los usuarios no tardaron en etiquetar a sus parejas para alentarlos a copiar su idea, junto con algunas de las siguientes frases:

"Si no entro así a mi boda no quiero nada", "Yo también quiero vivir ese sueño Don Pool", "Metas", "Yo quiero algo así", "Idea apuntada para mi boda", "Ya me vi", "Deberíamos entrar así" y '¿Lo hacemos?", resultaron ser otras.



¿Qué opinas al respecto? Dinos en los comentarios.

