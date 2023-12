Le niegan la entrada a la boda de su prima por llevar a su hijo y desatan debate: "Es boda sin niños"

Cada vez son más las novias que no quieren niños en sus bodas, pero hay personas que se empeñan en llevar a sus hijos a estos eventos incluso cuando no son invitados, esperando que puedan entrar, así como en el siguiente caso.

En video, pareja lleva a su bebé a boda donde los niños no podían ingresar y crea polémica

Fue el pasado 24 de diciembre cuando un video se hizo viral respecto al tema, pues una pareja documentó cómo querían ingresar a una boda familiar con su hijo cuando en la invitación decía que el evento era libre de niños.

En el clip ambos expresaron estar seguros respecto a su ingreso al evento, pero una persona se les acercó tratando de explicarles que no podían hacerlo debido a que en la invitación se especificaba que los niños estaban prohibidos.

Al escuchar esto, la pareja trató de explicar que eran familiares de la novia, por lo cual podían entrar con su bebé de apenas unos meses de edad.

Lamentablemente el mismo personal de seguridad no tardó en hacerles hincapié en que eso no tenía relevancia, debido a que en la invitación se especificó que no podían asistir niños a la boda.

"Lo siento mucho, pero no está permitido en la boda. ¿No vieron la invitación?", fue lo que comentó el señor a la pareja.



A pesar de las palabras que escucharon, ambos intentaron de nueva cuenta tratar de convencerlo de que "no había problema", pues eran parientes directos de la novia; no obstante, el hombre les pidió irse del lugar.

Inmediatamente ellos comentaron que lo iban a cuidar y que incluso "no se metería a la pista" debido a que era muy pequeño y no caminaba, pero no hicieron que el hombre cambiara de parecer.

En un último intento, la mamá del bebé pidió llamar a la novia para "aclarar la situación" con la esperanza que el menor pudiera ingresar, pero de acuerdo al hombre él tenía instrucciones de no dejar entrar a los niños.

Internautas de TikTok debatieron acerca de si la pareja tenía razón de enojarse o no

Indignados ante la situación, ambos decidieron retirarse y su clip se hizo viral en cuestión de horas con más de 8 millones de views. En la sección de comentarios, las personas tuvieron dos posturas, primero aquella donde expresaron que la pareja tuvo la culpa de ser desalojada por no acatar las reglas.

"Las reglas son claras", "Claramente no saben leer, si dice sin niños es, SIN NIÑOS", "Es lo ideal una boda sin niños, para que los padres disfruten y además es un ambiente para adultos. Pero se debe respetar si quieren o no niños", "¿Por qué creen que una boda es para niños? No entiendo jajajajjaa", ¿Si entienden que es sin niños?", "Los aferrados", "Qué nacada andar mendigando que tu hijo entre una boda cuando no está invitado", "Reglas son reglas" o "Es que la gente no entiende que cuando dice sin niños es sin niños no importa que sea un bebé sigue siendo un niño", fueron algunos de los comentarios.



Luego estuvieron aquellos que defendieron el actuar de la pareja expresando que la familia siempre debe estar presente en las bodas, sin importar que sean menores de edad.

"Pienso que en una boda sin niños los novios debieran contratar a gente especializada para cuidar de ellos en un recinto en el mismo evento", "Mi padre decía que una boda es un evento familiar, los niños son parte de la familia y ya mi sobrina si acepto niños en su boda", "Pues yo lo siento pero yo no me caso si no están mis dos sobrinos, que son mi vida... si no están ellos, yo tampoco me caso" o "Pues es que si no invitan a mi hijo, obvio a mi tampoco", es lo que expresaron.



¿Tú qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

