Joven le regala una secadora 'barata' a su novia y la critican por su reacción: "Malagradecida"

Mujer recibe secadora pirata por parte de su novio y menosprecia el regalo: quería la original

Todo comenzó cuando en TikTok la usuaria @cerez7p publicó el pasado 25 de diciembre un clip donde una pareja estaba abriendo los regalos que se dieron mutuamente debido a las fiestas navideñas. Al inicio, la actividad marchaba de manera normal, pero cambió inmediatamente cuando la chica abrió un regalo en especial.

Al romper la envoltura ella se río de una manera nerviosa y preguntó si era una secadora de la marca Dyson, la cual deseaba desde hace tiempo y su novio la invitó a abrirlo para que lo viera con sus propios ojos.Al hacerlo, ella se mostró sorprendida, pues sí era una secadora Dyson, pero en su versión pirata es decir que es una copia no original del producto.

"¡Oh, es una Dyson pirata!", es lo que se escucha decir a la joven.



Después ella sacó el artículo de belleza capilar y lo examinó, pero en lugar de emocionarse lo vio con disgusto y decepción, lo cual provocó que respondiera así: "Pues está bien, está bonita. No me gustó, pero está bien, es que es una pirata".

El clip no tardó en hacerse viral y conseguir millones de views, pues en opinión de los internautas la chica fue "malagradecida" con el regalo que le hizo su novio, que si bien no pudo pagar la secadora original, hizo su esfuerzo para conseguir una que pudiera hacer las mismas funciones de secar y ondular el cabello.

"Me dolió ver el video, pobre hombre, despreció en su cara el regalo", "Qué gente tan malagradecida, a veces nos cuesta mucho trabajo conseguir las cosas y ella no lo apreció", "Jamás me atrevería a lastimar los sentimientos de mi esposo así me regalara algo no original, la uso y punto sirve para lo mismo, muy mal aquí", "Todo tipo de regalo se agradece aún que sea pirata", "Qué horror de persona", "¿Así o más malagradecida? me hacen eso y les juro me voy de ahí", o "Todavía que se esfuerza y lo hizo sentir menos", resultaron ser algunos.

Usuarios de TikTok piden a joven terminar la relación con su novia

Otros le sugurieron al joven que saliera de la relación de inmediato, pues el que lo tratara así su novia era una gran "red flag".

"Él está en el lugar equivocado...", "Sal de ahí soldado", "Tu novia es un "red flag" enorme", "Amigo date cuenta que te trata mal", "Ahí no es compa", "La cara de el cuando ella dijo “una dyson pirata”... sal de ahí amigo", "Ay amigo, seguro encuentras a una chica por ahí que no se queje de tus regalos", "Si todo el mundo te está diciendo que la cortes es por algo... huye ya", fueron otros.



Ante la respuesta del video el joven en su cuenta personal de TikTok publicó un clip donde demostró sentirse mal, pues ahora todo el Internet lo conoce como el chico que le dio una Dyson pirata a su novia; sin embargo, aquellos que vieron el video original se mostraron de su lado y lo consolaron afirmando que la culpa no fue suya y más bien, que su novia fue la que se “quemó” ante las cámaras.

"No hermano no es tu culpa ella te regaló cosas mas piratas", "Amigo usted no tiene nada de culpa", "Solo necesitas una mujer que sepa valorar cada detalle por muy mínimo que sea", "No se me agüite, realmente los que hablan mal de ti es porque no saben lo difícil que puede ser conseguir cosas originales que son hiper caras", "Nah bro, tu no fuiste el que quedó, fue ella", y "Te juro que quien se quemó fue ella y no tú, fin de la historia", es lo que resaltaron.



