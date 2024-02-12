Tiktoker finge no tener dinero y pide a taxistas que lo lleven al hospital gratis: quien aceptó se llevó una gran sorpresa

Video Los momentos más surrealistas en el transporte público: desde armar una fiesta hasta pelearse

OMAHI es un tiktoker que se dedica a ayudar a las personas con sus acciones altruistas y gracias a ello, ha conseguido más de 18 millones de seguidores. A finales del mes de enero se volvió viral por regalarle un auto nuevo a una persona que trabajaba como valet parking y el pasado 2 de febrero, recompensó a un taxista por ayudarlo de una manera única.

Tiktoker pide ayuda a taxistas para que lo lleven a un hospital y recompensa con dinero a quien aceptó

El joven inició su video fingiendo que no tenía dinero y que debía ir a un hospital para ver a su abuelita con el fin de ver si algún taxista lo llevaba gratis. Fue así que comenzó a parar algunos conductores y preguntarles si podían hacerle el favor de llevarlo al lugar sin cobrarle a lo que nadie accedió.

Fue hasta el tercer intento que un hombre le dijo que sí y lo invitó amablemente a subirse al taxi. Con curiosidad OMAHI interrogó al hombre sobre por qué decidió ayudarlo y su respuesta terminó conmoviendo a Internet.

"De corazón amigo, yo también pasé por eso, no tuve tiempo de llegar a despedirme de mi abuelita y espero que lo tuyo no sea grave, que tu abuelita salga adelante y esté bien".



Al escuchar esto el creador de contenido reveló que todo era una prueba y realmente no necesitaba llegar al hospital, además le entregó un maletín con una sorpresa dentro por ser "una buena persona".

Imagen @omahi.tiktok / TikTok



Al abrirlo explicó que había dentro 10 mil pesos y el taxista incluso preguntó si el dinero era real, ya que no creía lo que estaba pasando.

"Sí los ocupo, sí los necesito. He tenido un mes difícil, te lo agradezco. Yo te llevé más que nada por ayudarte", fue parte de su respuesta.

Internautas reaccionaron con lágrimas al video viral

El clip con más de 1 millón de vistas hizo que los internautas felicitaran tanto al tiktoker por su buena acción , como al taxista que decidió ayudar a una persona en problemas sin recibir nada a cambio.

"Se lo ganó por su buen corazón", "A la gente buena le pasan cosas buenas", "Amé al taxista", "Gracias por ayudar a alguien bueno", "Muchas felicidades señor taxista que chido que todavía hay gente que vale la pena premiar", "Sí hay gente de buen corazón y este video es la prueba", "Qué buen acto del señor sin dudarlo quiso ayudar", "Se lo diste a la persona correcta, amo", "Felicidades por ser así y ayudar a las personas que valen la pena" o "Qué buen corazón", son algunas de las opiniones.



Otros apuntaron que ver esta escena les provocó lágrimas de felicidad, pues les encantó ver al taxista más que feliz con su premio.

Un grupo de usuarios sugirieron que quizá todo es actuado debido a que el sonido cambió de una manera abrupta de un momento a otro, como si primero lo estuvieran grabando con el celular y después, con ayuda de un micrófono inalámbrico.



