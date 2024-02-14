10 regalos de San Valentín de último momento para que te luzcas: olvida las flores y los chocolates

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

San Valentín ya está aquí. Aunque para muchos pueda ser considerado como un día cualquiera, para otras personas es una fecha especial, buscando el regalo perfecto que muestre el gran amor que sienten por su pareja.

Si estás muy enamorado y quieres sorprender a tu pareja, pero te ganó el tiempo y quieres dar un obsequio original, a continuación te damos 10 propuestas que sorprenderán a tu enamorado.

Imagen Getty Images

10 regalos originales para enamorar a tu pareja en San Valentín: Olvídate de las flores

Aunque los chocolates y las flores suelen ser uno de los regalos más solicitados en San Valentín, son los que más cuestan este mes, además de que se agotan y su tiempo en el hogar es menor.

A continuación te presentamos 10 regalos que seguro le encantarán a tu pareja y lo mejor es que son baratos y fáciles de hacer (o conseguir).

Caja con vales

Ya sea que los hagas en tu computadora o simplemente compres fichas blancas y lo escribas a mano. Puedes decorar una caja o un sobre, donde colocarás los vales románticos, divertidos o prácticos para que tu pareja pueda escoger y gastar el que quiera.

¿No sabes qué poner en los vales? Puedes proponer una cena romántica preparada por ti, un paseo al parque, salir a bailar, sacar a pasear al perro todas las mañanas por una semana, lavar los platos o algún otro quehacer en el hogar; lo importante es que pongas cosas que tu pareja valora mucho.

Cartas románticas

Este obsequio solo requiere que seas honesto, romántico e imaginativo, ya que tendrás que plasmar en palabras todo lo que sientes de tu pareja, seguro que valorará mucho este detalle.

Regresar al lugar donde se conocieron

Una de las formas de conmemorar su historia de amor es regresar al lugar donde se conocieron o tuvieron su primera cita. Recuerda que la idea es gastar poco, así que pueden pasar por un café y un postre para conmemorar el día.

Las manualidades

Si eres de esas personas que les gusta seguir tutoriales en internet de cómo hacer manualidades o figuras con origami, esta es la opción perfecta para ti.



Tarjetas de regalo

En diferentes tiendas se maneja el certificado de regalo, es decir que pones cierta cantidad de dinero para que la persona pueda comprar lo que quiera. Esa será una manera fácil de tener un detalle, ¡incluso hay algunos que los puedes comprar en línea!

Tazas

Ya sea una con diseño original, su personaje favorito de una película o aquellas que traen mensajes, este regalo te lo agradecerá porque siempre se necesita una taza.



Libros

En libros hay para todos los gustos, los de misterios, de superación personal, recetas de cocina o una novela romántica, este artículo siempre es un buen regalo, ¡y también puedes pedirlo en línea!

Desayuno en la cama

Si tienes la oportunidad, puedes sorprender a tu pareja con un desayuno en la cama que incluya algunos de sus platillos favoritos. Café, hot cakes, chilaquiles o un pan dulce, el chiste es el detalle.

¿Les gustan las películas! Una salida al cine puede ser el regalo ideal en San Valentín

Una salida al cine

En México, la cartelera cambia todos los jueves, además hay un ciclo especial de películas de San Valentín,, el chiste es pasarla bien, ¡y no olvides preguntar en taquilla por algún combo o promoción especial!



Picnic romántico

Un paseo en bicicleta, o lancha, y terminar con un picnic en el parque es una opción económica y accesible en este día de San Valentín.

Una suscripción a un streaming

Si hay alguna serie o película que quiera ver y únicamente está disponible en una plataforma de streaming, puedes contratar por mes dicha suscripción y así tener una cita romántica en casa, acompañados de palomitas.