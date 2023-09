Amigos hacen intercambio de sandalias en viaje a la playa e idea encanta en TikTok

En TikTok cada cierto tiempo nacen nuevas tendencias que dejan millones de vistas y resulta que un grupo de amigos mexicanos crearon una que es muy divertida.

Intercambio de sandalias divertidas se hace viral en video de TikTok

Si bien los intercambios son de lo más normal en Navidad, al parecer las generaciones más jóvenes los están llevando a cabo aunque no sea Diciembre, como los siguientes.

El usuario @cesarrmora documentó en un video de TikTok cómo él y sus tres amigos organizaron un viaje a Puerto Vallarta, México y para hacerlo más especial, también integraron a sus actividades un intercambio de chanclas.

La regla es que el par de sandalias debían usarlas durante toda su estadía sin importar su apariencia, lo cual puso nerviosos a todos.

Al iniciar, se reunieron alrededor de una mesa y comenzaron a intercambiar los regalos. Las primeras chanclas que se revelaron fueron unas de color trasparente con brillitos, las cuales al parecer le gustaron al joven que las recibió.

El segundo par las recibió la única chica del grupo, quien no pudo parar de reír al abrir la bolsa donde se las entregaron, pues en sus propias palabras era un modelo que usaría una "viejita".

Después otro chico obtuvo un calzado muy particular, debido a que estaba decorado por encima con una langosta y un pollo de goma que chillaba cada vez que lo apretaba.

Posteriormente, un joven le obsequió a su amigo un par de chanclas azules que tenían unos juguetes en forma de dulce y un rastrillo también en la parte superior.

Quien lamentablemente rompió con la dinámica fue el último participante, pues le regaló a su compañero unas simples chanclas con el logotipo de Levis, por lo cual recibió críticas.

El clip obtuvo más de 2.4 millones de vistas hasta el momento y así reaccionaron los internautas tras verlo.

"Me comen los celos, la neta quiero unos amigos así. Me encanta que son felices con poco presupuesto", "Creo que el último no entendió el juego Jajajaja". "Amé las de la langosta", "Las del pollo fueron las más chistosas", "Las sandalias de señora elegancia también estaban cura jajaja", "Las sandalias con bling bling 💋", "El rastrillo lo máximo", "Qué buena idea" o "El último chavo es el típico que se esmera en los intercambios de navidad y a él le regalan una taza, pobre", es como se expresaron.



Algunos más aseguraron que en su próximo viaje a la playa con sus amigos no dudarán en hacer un intercambio de chanclas para reírse con los modelos y hacer más fuerte su lazo.

