¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo? El inesperado origen de la tradición

Este 21 de marzo, no te asombres si ves a varias personas con flores amarillas por la calle, ya sea en camino a regalarlas o recibiéndolas. Te contamos el origen y significado del gesto.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

La tradición de obsequiar flores amarillas encuentra su origen en una fuente un tanto inesperada: la popular telenovela argentina llamada ‘Floricienta’. La canción más emblemática de la historia se llama, precisamente, ‘Flores Amarillas’ y, en ella, la protagonista, Florencia, hablaba de su sueño de toda la vida de recibir un detalle así de parte de su amado.

La letra en específico versa:

“Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo del sol iluminaba la esquina (la esquina)

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría

Que vendría a buscarla, con sus flores amarillas”.

Si bien la telenovela se estrenó hace 20 años (2004), son miles los fans de todo Latinoamérica que la recuerdan con cariño, por lo que buscan rendirle tributo cada que pueden.

Dado que el 21 de marzo marca tradicionalmente la entrada de la primavera, los seguidores de ‘Floricienta’ lo han elegido como el día para cumplir con la tradición.

¿Las flores amarillas se regalan el 21 de marzo o de septiembre?

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes desean obsequiar este detalle y la respuesta es que todo depende del lugar donde uno se encuentre. En el hemisferio norte, la primavera llega en marzo, mientras que en el sur, entra en septiembre. Por ello, usualmente, las personas del norte regalan flores amarillas el 21 de marzo y las del sur, el 21 de septiembre.

Eso sí, la elección es completamente personal y si alguien lo desea, puede obsequiarlas en ambas fechas.

¿Cuál es el significado de regalar o recibir flores amarillas?

Como ya se mencionó, el origen de la tradición tiene que ver con ‘Floricienta’. Si se toma en cuenta ese contexto, el detalle se podría entender como una declaración de amor romántico.

No obstante, el simbolismo de estas va más allá de la telenovela. Diversos medios señalan que este gesto transmite alegría, felicidad y positividad y que se puede usar para transmitir buenos deseos, optimismo y renovación.

De igual manera, hay que recordar que el color amarillo se suele asociar con la felicidad, creatividad, inteligencia o buena fortuna, por lo que unas flores de este color también pueden remitir estos sentimientos.

Vale la pena mencionar que las flores amarillas también simbolizan la amistad, por lo que se convierten en un gran detalle para las personas más cercanas a uno.

¿Qué tipo de flores amarillas regalar el 21 de marzo?

Si bien la tradición dicta el color del ramo que se entregue, no hace mención alguna al tipo de flor que lo debe componer. En ese sentido, hay gran libertad de elegir entre una amplia oferta como girasoles, rosas amarillas, tulipanes amarillos, crisantemos, gerberas, mimosas, orquídeas amarillas, caléndulas o narcisos.

