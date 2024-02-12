San Valentín tiene un sangriento origen pagano: la verdadera historia del Día del Amor y la Amistad

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

El próximo 14 de febrero, el color rojo inundará las calles, a donde voltees habrá decoraciones con formas de corazones y se repartirán cartas de amor entre parejas. San Valentín, el día de los enamorados o del amor y la amistad se celebrará en gran parte del mundo.

¿Qué tanto sabes sobre la historia de esta festividad?

El origen de la celebración de San Valentín podría ser romano

Diversas fuentes señalan que el llamado día más romántico o comercial, según a quién le preguntes, tiene raíces en la Roma antigua.

Se le asocia con las fiestas paganas de Lupercales, que se hacían en honor a Lupercus, el protector de los pastores y sus rebaños a mediados de febrero. Dicha celebración dista mucho de las idea romántica que tenemos actualmente del Día de los enamorados: los hombres sacrificaban una cabra y un perro para después azotar a las mujeres con sus pieles. Creían que esto ayudaría a su fertilidad.

La fiesta también incluía emparejar a un hombre y una mujer mediante un sorteo. Esta relación podía durar el tiempo de la celebración o más allá, si así lo deseaban.

Según la ‘BBC’, el papa Gelasio I fue quien decidió reconvertirla en una festividad católica, para lo que necesitaría un santo. El 14 de febrero del año 494 después de Cristo fue el primer día de San Valentín.

¿Quién era San Valentín?

Lo cierto es que no se tiene certeza sobre la identidad del santo de los enamorados. Se tienen registros de al menos tres mártires llamados Valentín y a quienes se les puede relacionar con la celebración del 14 de febrero.

Al que más se le atribuye esta fecha es un médico romano que se hizo sacerdote y que fue murió decapitado en el año 270. Según la leyenda, el emperador Claudio ‘El Gótico’ prohibió a los jóvenes casarse, pues consideraba que los solteros y sin hijos eran mejores soldados que los que tenían familia. San Valentín se opuso a esta orden y casó a algunas parejas en secreto, por lo que se convirtió en el patrón de los enamorados.

No obstante, en 1969, la Iglesia Católica, durante el pontificado de Pablo IV, eliminó la fiesta de su calendario litúrgico.

Otro posible origen del Día de San Valentín

Existe la posibilidad de que la celebración del 14 de febrero no tenga que ver con los hechos mencionados anteriormente sino con la primavera. Al menos eso fue lo que planteó Jack B. Oruch, un profesor de inglés de la Universidad de Kansas que murió en 2013 y que en 1981 publicó la investigación ‘St. Valentine, Chaucer, and Spring in February’.

Él expuso, según un artículo de ‘The New York Times’, que el poeta Geoffrey Chaucer sería quien dio origen a la tradición de San Valentín como una fecha romántica:

“Es posible que Chaucer haya relacionado a San Valentín con el romance porque era conveniente: el día de su santo, el 14 de febrero, tuvo lugar en un momento en que los británicos del siglo XIV pensaban que comenzaba la primavera, con los pájaros comenzando a aparearse y las plantas comenzando a florecer”.



Con poemas como ‘Parlement of Foules’ o ‘The Complaint of Mars’ habría popularizado la relación del día con el romanticismo.

Sin importar su origen, el Día de San Valentín ha sido una de las tradiciones más arraigadas de la humanidad. ‘NPR’ señala que en la Edad Media regalar tarjetas de papel hechas a mano ya eran una manera popular de celebrar el día y para 1913, Hallmark empezó a producir sus populares tarjetas de manera masiva en Estados Unidos.