Internautas mostraron el peor regalo de Navidad que recibieron: un peine, carbón y más

Dar y recibir regalos es una de las actividades más esperadas de Navidad; sin embargo, algunas personas no obtienen lo que deseaban y terminan con regalos que realmente les desagradan, tal como lo demuestran los siguientes videos y fotos.

Circulan en redes fotos y videos de los 'peores regalos navideos' que recibieron los internautas

Tanto en TikTok como en Twitter comenzaron a circular materiales donde se muestra lo decepcionados que quedan tanto adultos como niños por obtener 'los peores regalos navideños' y aquí te mostramos algunos de los más virales del momento.

La usuaria @wendy.mom22 decidió grabar la reacción de su hija al abrir algunos obsequios y si bien se pensaría que le darían algunos juguetes, más bien terminó siendo una mini despensa.

Resulta que la pequeña obtuvo dos latas de atún, una bolsa de maizena para hacer atole, una caja de chocolates, un jabón, una caja de cotonetes y una de palillos.

A pesar de que la niña no se veía triste por lo que obtuvo, en los comentarios las personas exigieron que le dieran otros regalos, pues parecía que se estaban burlando de la pequeña.



El pasado 21 de diciembre el usuario @shaw_davidm de Twitter publicó que él hace 12 años atrás obtuvo un regalo bastante feo y ese fue el libro 'Confesiones de una heredera' de Paris Hilton , donde la famosa habla sobre lujosa vida.

Por supuesto que él no era admirador de la modelo, pero trató de verle el lado divertido y se tomó una foto con su ejemplar mientras sonreía, lo cual también hizo que en redes sociales su historia se esparciera y provocara risas, pues no muchos sabían que Hilton también era escritora.

Un Santa Claus secreto le dio una bolsa de galletas abiertas a la siguiente chica

El clip más viral de esta temporada respecto a los peores regalos de Navidad fue aquel posteado por la usuaria americana @thatasianbihhh, quien explicó que participó en un intercambio laboral que se realizó bajo la temática del santa claus secreto, pero lo que recibió fue algo que jamás se esperó.

"No tenías que participar de manera obligada, pero si querías podías hacerlo, así que no fue algo forzado. A mi me dio mi Santa Claus secreto arroz. El mínimo eran 20 dólares" es lo que expreso.



Por si fuera poco externó que en la bolsa venían galletas en forma de pez que ya estaban abiertas, tickets de lotería, un pequeño jugo de frutas y tres aderezos de alguna cadena de comida rápida.

Con más de 2.5 millones de views las personas comentaron que estaban impresionados por el poco esfuerzo de su santa secreto y pensaron que era una broma, pero no lo fue.

"Qué locura", "Qué confianza debe tener para entregar semejante basura de regalo", "Ese hombre no necesita participar en más Santas secretos. Su regalo debería haber permanecido en secreto para siempre", "Ojalá se vaya al infierno por esto jaja", "Yo me hubiera quejado con recursos humanos", "Lo que no es tener ni un poco de vergüenza", "¡Eestoy llorando! Siento que tal vez se emborrachó y le trajo el bolsa equivocada" o "No puedo creer que alguien le haya regalado esto a alguien... especialmente a alguien que VE 5 de los 7 días de la semana", fueron algunos de los puntos de vista.



Otro video muestra cómo una chica en el intercambio se mostró animada por abrir su obsequio y al sacarlo parecía ser un iPhone; sin embargo, al abrir la caja notó que dentro no había un teléfono movil, más bien un peine de color negro.



Los niños son aquellos que tienen una mayor ilusión por los regalos y unos papás, le dieron una lección a su hijo quien al parecer se portó mal todo el año e hicieron que Santa Claus no le trajera ningún juguete, solo una bolsa de carbón.

Dentro del material, el niño estaba abriendo una enorme caja, y al darse cuenta de lo que había en su interior, se levantó molesto y se fue del lugar, pues pensó que encontraría algo más.

Si bien algunos padres pensaron que el castigo fue exagerado otros coincidieron es que esta lección le serviría al menor para que se portara mejor y entendiera que no siempre va a conseguir lo que quiere.



¿Cuál ha sido el peor regalo de Navidad que has recibido? Dinos en los comentarios.

