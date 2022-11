Pareja rompe estereotipos y conquista TikTok con videos: ella trabaja y él se dedica al hogar

Los prejuicios por los roles de género tradicionales cada vez se están quedando atrás, ejemplo de ello son las diversas historias virales de TikTok como el joven que celebró su fiesta de XV años o el papá que defendía a su hijo de las críticas por pintarse las uñas.

En esta ocasión te contamos sobre una pareja que decidió invertir los papeles y el resultado conquistó TikTok.

Pareja cautiva a TikTok al romper estereotipos: ella trabaja y él se dedica al hogar

La usuaria de TikTok identificada como Laura se hizo viral al exponer su reflexión acerca de la relación que lleva con su pareja, pues muestra como a pesar de las críticas, ellos decidieron estar juntos y con ello invertir los roles tradicionales de género.

Esto porque Laura es una dermatóloga titulada, mientras que él no cuenta con una carrera universitaria; sin embargo, eso no les impidió crear una dinámica familiar efectiva. En la que él se queda a hacer los quehaceres del hogar y ella sale a trabajar en su consultorio.

“Me dijeron que mi pareja no era para mí, porque yo tenía carrera y él no. Creo firmemente que las ganas de salir adelante es lo que realmente importa y el valor de un hombre se mide en como trata a su mujer”, reflexionó Laura en su videoclip.



La grabación de la mujer rápidamente obtuvo más de un millón de reproducciones y miles de comentarios sobre su situación:

“Sin duda alguna, el que tu pareja no tenga el mismo nivel educativo que tú, no significa que no sea digno para ti”, “Mientras ustedes se amen, lo demás sale sobrando. Total, la gente siembre habla”, “Eso es ser maduro y entender el rol de cada quién en la familia. No importa quién hace qué, sino que ambos aporten lo mejor de sí”, “Normalicemos cambiar los roles, ella trabaja y él se queda en realizando los deberes de la casa. No todos tenemos la oportunidad de sacar un título universitario, pero sí las ganas de sacar adelante a una familia y eso no solo se hace económicamente” o “Estar en la casa también es un trabajo duro, ya quisiera yo una pareja así porque me la paso todo el día trabajando y si se anhela que alguien te consienta así de vez en cuando”.