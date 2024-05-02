¿Prefieres estar en un bosque con un oso o un hombre? El significado de la polémica pregunta

Video "Lo veo y lo quiero": Novias presumen haber "atrapado" a sus esposos en nuevo trend de TikTok

Existen preguntas que, por más simples que parezcan, pueden desatar una gran polémica en redes sociales, y eso fue precisamente lo que sucedió con la siguiente.

¿Prefieres encontrarte en el bosque a un oso o a un hombre? por qué es viral y qué significa

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la cuenta de TikTok @screenshothq planteó en abril lo siguiente a mujeres que paseaban en la calle: "Si estuvieras sola en el bosque, ¿preferirías encontrarte con un oso o con un hombre?". Aunque muchos pensarían que la elección mayoritaria sería un hombre, resulta que fue todo lo contrario, pues 7 de las 8 entrevistadas eligieron a un oso. Pero, ¿por qué?



Dicho material obtuvo casi 15 millones de vistas y más de 65 mil comentarios, donde las personas explicaban sus razones para elegir un oso, ya que muchos no entendían por qué.

Oso vs. Hombre: La elección que pone de manifiesto la realidad de la violencia de género

De acuerdo con las chicas del clip y las internautas que interactuaron con el TikTok, los hombres "pueden ser aterradores", y de hecho, una enfatizó que los osos solo atacan en ciertas circunstancias y son percibidos como una amenaza menor que un hombre.

"Me aterrorizan los osos. Tengo miedo a los osos desde mi infancia y aún así elegiría un oso", "Elegiría al oso porque no me cuestionarían sobre que traía puesto si me mata", "Si digo que el oso me atacó me van a creer y si me mata es más probable que si busquen y encuentren mi cuerpo", "Con los dos hay chance de que te pase algo malo y hay chance de que no te hagan nada. El problema es que el oso te mata sin mas, y un hombre no se queda solo con eso" o "Conozco las intenciones de un oso, no conozco las intenciones de un hombre, por muy amables que sean", fueron las impactantes respuestas.



A pesar de que el tema causó risas y algunos memes, en su mayoría los usuarios hombres quedaron impactados, debido a que la elección de las chicas deja claro que tienen miedo de sufrir un ataque físico y sexual por parte de un hombre desconocido, ya que saben lo vulnerables que pueden estar.



La teoría ha generado cierta controversia, dado que algunas mujeres argumentan que los hombres nunca comprenderán completamente la experiencia de ser mujer, incluyendo los riesgos inherentes que ello conlleva.

El tema de la elección entre un hombre y un oso en el bosque incluso se volvió tendencia en TikTok, ya que las mujeres comenzaron a preguntarle a sus parejas o esposos qué escogerían entre las dos opciones. De hecho, muchos de ellos expresaron que preferirían que sus novias se encontraran con un oso en lugar de un hombre potencialmente peligroso.

PUBLICIDAD

Existieron usuarios que no tardaron en llamar "exageradas" a las mujeres por sus respuestas, intentando minimizar el problema. Esto avivó aún más la conversación y llevó a explicar por qué este tipo de situaciones no deben pasar desapercibidas.

Al final, la simple pregunta volvió a poner sobre la mesa lo difícil que puede ser ser mujer en una sociedad donde 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, según datos de 'UN Women'. Esto deja en claro que la violencia de género sigue siendo un problema significativo a nivel global.