¿Ahora está de moda ser 'La loca de los gatos'? Así es la nueva tendencia que arrasa en las pasarelas

A lo largo de los años los gatos han sido animales que inspiran colecciones de moda gracias a su elegancia y por extraño que parezca esta tendencia se volvió más fuerte que nunca, por lo cual ver los rostros de estos animales será algo común en adelante gracias a la Crazy Cat Lady Era.

Las prendas estampadas con gatitos están a la moda: así es la nueva tendencia llamada Crazy Cat Lady Era

La revista Highsnobiety, experta en las tendencias y todo aquello que tiene que ver con la alta costura, aseguró el pasado 23 de enero que el "frenesí felino" sentó sus bases en 2023 gracias a diversos diseñadores, pero quien destacó fue el norirlandés Jonathan Anderson en la Semana de la Moda de Milán, pues el pasado 14 de enero presentó su colección de ropa masculina Otoño Invierno 2024.

Una de sus prendas más destacadas fue un suéter que tenía estampada la pintura llamada 'Polly', la cual retrata a una de las mascotas del aclamado director Stanley Kubrick y que fue creada por su hija, Katharina Kubrick.

Por su parte, la compañía de moda de Suecia, Acne Studios, presentó el pasado 18 de enero su última colección que hace una "oda a la cultura vaquera, en la que los arquetipos moteros se subvierten y reimaginan de forma futurista" y donde presentó una blusa de manga larga con el rostro de un gato blanco que fue generada mediante Inteligencia Artificial.

Imagen Acne Studios y JW ANDERSON / Instagram



Otra pista de que dejó en claro el dominio de los gatos fue la colección de ropa masculina Otoño Invierno 2024 de Givenchy donde de manera sutil un modelo llevó una chaqueta gris con un estampado que simulaba el pelaje de un gato y en la parte superior derecha de la misma ,se asomaba el rostro del felino.

Su interior afelpado también fue un elemento acertado para complementar la prenda y perfecta para los meses donde el frío predomina la mayor parte del día.

Los famosos también han logrado integrar con sutileza la moda

Crazy Cat Lady Era

La tendencia Crazy Cat Lady Era también llegó a oídos de los famosos, debido a que Jared Leto asistió al evento de Givenchy en días pasados con un enorme abrigo café que daba la impresión de hacer referencia a su amor por los gatitos.

Actualmente, dichas prendas con referencias felinas han dominado el campo masculino del streetwear, donde se puede jugar con las texturas y existe una mayor libertad para crear combinaciones alocadas.

Por último, Highsnobiety resaltó que las orejas de gatitos están siendo integradas a diversas prendas como sombreros, capuchas de chamarras y sombreros, por lo cual no sería sorpresa ver más prendas con una temática animal.

Imagen Givenchy / Instagram y Getty Images



¿Qué piensas acerca de esta nueva moda? Dinos en los comentarios.