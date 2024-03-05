¿Qué significan los patitos amarillos en la cabeza que se han vuelto virales en TikTok?

Video ¿Por qué todos en TikTok están usando patitos amarillos en la cabeza? El misterioso origen del 'trend'

En el vasto mundo de las redes sociales, cada tanto surge una nueva tendencia que captura la imaginación colectiva y se convierte en un fenómeno viral. Una de estas modas incluye un curioso accesorio en la cabeza: un patito amarillo. Este 'trend' ha ganó impulso en plataformas como TikTok y ha generado curiosidad entre los usuarios.

Desde finales del año pasado, en las calles de diversos países como México, Perú o Brasil comenzaron a verse personas con los mencionados patitos. Estos se colocan en la cabeza con ayuda de un broche, se balancean de un lado a otro gracias a un pequeño resorte que los sostiene e incluso pueden tener pequeños sombreritos que los hacen ver aún más adorables.

PUBLICIDAD

Moda viral de los patitos amarillos confunde a usuarios de redes

Si bien se puede pensar que esta moda solo es atractiva para los jóvenes, resulta que incluso los adultos se unen a ella y llevan estos patitos a donde quiera que van.

Con el aumento de vendedores ambulantes ofreciendo el accesorio, cada vez más personas deciden sumarse a la tendencia, pero ¿qué significa usar un patito amarillo en la cabeza?

Fue en redes sociales donde muchas personas comenzaron a preguntarse en qué momento se pusieron de moda estos accesorios e incluso se viralizaron videos de decenas de personas usándolos en las calles.

"Yo pensé que lo había visto todo hasta que vi gente con patitos amarillos en la cabeza, realmente no entendí", "¿Alguien me explica por qué hay tanta gente con patitos amarillos en la cabeza?", "Hasta ahora he visto más de 50 personas con patitos amarillos en la cabeza, díganme qué pasa", "Por cierto, ¿qué significa esos patitos amarillos en la cabeza de la gente? En Lima están por todos lados" y "He visto gente que se anda poniendo patitos amarillos en la cabeza, ¿qué moda es esa? Realmente es cute", son algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.

Teorías de Internet sobre el

origen y significado de los patitos amarillos en la cabeza

Aunque el origen de esta moda sigue siendo un enigma, existen diversas teorías creadas por internautas. Una de las más populares es que los patitos comenzaron a utilizarse en países asiáticos, supuestamente porque los personajes de anime usan accesorios similares en la cabeza.

Otros aseguran que tienen una conexión con el artista holandés Florentijn Hofman, ya que en 2007 realizó una escultura de un patito amarillo de más de 20 metros de altura, la cual podía flotar en al agua.

Otra teoría explica que los patitos amarillos se apoderaron de las cabezas de las persoans a raíz de la serie animada 'Hazbin Hotel', ya que uno de sus personajes llamado Lucifer tiene una obsesión con los ellos. De hecho, algunos internautas admitieron usarlos por él.

"Yo creo que fue por Lucifer de 'Hazbin Hotel", "Pues yo lo uso por Lucifer", "Yo pensando en Lucifer de 'Hazbin Hotel'", "¿Qué no fue Lucifer quien los puso de moda?", "Aquí los que se compraron uno después de ver 'Hazbin Hotel'" y "Yo me obsesioné porque amé a Lucifer de 'Hazbin Hotel'", comentaron algunos.



Muchos internautas apuntan a que es un símbolo que representa la alegría y la buena suerte, pues el color amarillo se relaciona con emociones positivas, haciendo de estos patitos una manera de atraer y a la vez brindar felicidad.



¿Tú qué piensas acerca de esta moda? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD