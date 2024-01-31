Moda

¿La ropa de segunda mano ahora es solo para ricos y la ropa de lujo para los pobres? Tiktoker lo explica

¿Has notado que la ropa de segunda mano sube de precio? Una influencer explica a qué se debe.

¿ La ropa de segunda mano pasó de ser una opción accesible a un lujo para las personas con mayores ingresos? Ese es el debate que se inició en redes sociales.

¿La ropa de segunda mano es un nuevo lujo para gente de dinero?

Las tiendas de ropa de segunda mano han existido desde hace años, pero, hasta recientemente, muchos lo veían con malos ojos. Se tenían creencias como que eran para personas de menores recursos, que podrían vender prendas ‘clonadas’ o que no eran tan prestigiosas como las de marca.

No obstante, eso ha cambiado recientemente. Desde historias de personas que encontraron piezas de marcas de lujo a precios accesibles hasta celebridades que han usado looks de segunda mano, el discurso ha tenido un giro de 180 grados.

En ese sentido, hay quienes actualmente se pregunta si la ropa que viene de las ‘pacas’ (como se le conoce en México) o de mercados de pulgas ha pasado a ser un distintivo de lujo entre las personas de altos ingresos económicos.

Tal es el caso de ‘Lía, Talking through fashion’, una tiktoker especializada en moda que en noviembre de 2023 habló del fenómeno de los bazares de segunda mano, que en México han tenido un gran auge al “filtrar las mejores piezas de la paca, incluso piezas ‘vintage’, creando una excelente selección a un precio ya no tan accesible para el público común, pero sí para ellos (clases altas)”.

Como consecuencia, expuso la influencer, los precios de la ropa de tianguis han aumentado para su público original.

@liatalkingthroughfashion

Esta no es la verdad absoluta, es un análisis. Pd. Sí, mis lentes estan sucios #tiktokfashion #fashiontiktok #moda #fashion #ropadesegundamano #ropadetianguis #ropadetianguischeck #ropadepaca #ropadepacapremiun #tiendasvintage #ropadesegundamano♻️ #bazardesegundamano @Lía | Talking Through Fashion

♬ Vivaldi - 2 Violins op 8 Allegro 1 - AllMusicGallery


Ya en 2021, el influencer de moda Manu Styling había compartido sus impresiones sobre las prendas de segunda mano, aunque no mencionó que las marcas de lujo fueran más accesibles.

@manustyling1

#escuelatiktok #fyp #parati #moda #foryou #aprendeentiktok #soycreador #tiktokenunminuto #aesthetic #paca #sabiasque

♬ sonido original - Manu Styling


Además, múltiples internautas se habían referido al fenómeno en diversas publicaciones de redes sociales.

Internautas debaten si la ropa de segunda mano se ha convertido en un lujo

En ese sentido, cientos de internautas se han sumado al debate sobre la ropa de segunda mano.

En redes sociales, algunos han expuesto los casos de negocios que empezaron como una venta de ‘paca’ y se convirtieron en revendedores con altos precios:

“Aquí en Guatemala pasó con un negocio que se llama la Megapaca, empezaron a hacer sucursales en las zonas de ‘dinero’ y ahora es cara”, “Hay unos que exageran los precios, he visto prendas ‘vintage’ de 80 pesos que en bazares rebasan los mil”.

Muchos lamentan que los costos hayan aumentado tanto:

“Cada vez le suben más y más a los precios, por lo que mucha gente prefiere el ‘fast fashion’”, “La ropa usada ya llega a costar lo mismo que la ropa nueva”, “Como lo pusieron de moda, ya es muy caro”, “Se pasan, ya venden recaro”, “El punto es que hace inaccesibles ciertas cosas para el resto de la población”.


No obstante, también hay quienes aseguran que la percepción de la ropa de segunda mano no ha cambiado:

“Acá en mi rancho sigue viéndose de ‘mal gusto’”,“Chinches incluidas, por supuesto”, “Díganme por favor que lavan y desinfectan la ropa que compran”, “A veces la gente que compra en la paca solo apoya el consumismo, porque compra mucha ropa que nunca se va a poner”.


Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas al respecto?


