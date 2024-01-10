Belinda es la reina de la extravagancia: 10 looks que sólo a ella se le ven fabulosos
Desde tener el cuerpo completamente lleno de tatuajes hasta la cabeza sin un solo cabello, Belinda siempre nos ha sorprendido con sus looks
Belinda es una de las celebridades más queridas por la audiencia latinoamericana. Tanto así, que ya hasta tiene su propio Día mundial.
Su carrera empezó desde que era pequeña, con las telenovelas Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo y Amigos por siempre.
Actualmente está más enfocada en el ámbito musical y ha seguido triunfando con temas como 'Las doce', 'Un traguito' y más.
Si hay otro elemento que destaca en su trayectoria es que le encanta imponer moda, como ella misma aseguró cuando era pequeña.
Por ello, siempre la vemos con looks innovadores y arriesgados que sólo ella se atreve a lucir. Además, como les imprime toda su seguridad y los muestra con orgullo, ¡se ve increíble!
Hacemos un recuento de sus mejores outfits, así como de los más extravagantes.
#1 Como toda una royal
Algunos de los mejores atuendos de la actriz y cantante los lució en el reality show 'La Voz', en el que fue coach. Sin duda, era la más fashionista del panel de jueces, dejando ver que ella es la reina de la moda.
#2 Un look digno de Frozen
Elsa, házte a un lado, porque con este outfit Belinda demostró que es la verdadera reina de las nieves.
Vale la pena notar que la cantante lleva los detalles invernales no sólo en su atuendo, sino que los luce hasta en el maquillaje y peinado.
#3 Street style
Si quedaba alguna duda de que ‘Beli’ tiene mil facetas, este look las despeja por completo. Combina un traje clásico y formal con un peinado street style, ¿qué te parece?
#4 Es una camaleona
La intérprete ha demostrado que su estilo está abierto a todas las posibilidades: ya sean vestidos cortos o largos, pantalones, shorts y más.
También el cabello lo ha llevado de distintas formas, incluso corto y color rosa.
#5 Los tattos son su mejor accesorio
¿Y qué tal cuando se llenó la piel de tatuajes? Esto lo hizo para el video 'Amor a primera vista', al lado de Los Ángeles Azules y Horacio Palencia que fue un éxito rotundo.
Belinda no teme darlo todo y comprometerse a la hora de vestir. Prueba de ello es que en más de una ocasión la hemos visto con el cuerpo completamente tatuado (de manera temporal).
En su cuenta de Instagram comentó que al subirse a los escenarios siempre busca crear diferentes personajes y atreverse a lo que nadie más haría. ¡Por eso nos encanta su estilo!
#6 Como una bailarina
Belinda es muy versátil en su estilo: puede ir desde lo más rudo e innovador, hasta lo más clásico y femenino.
Con un vestido delicado y rosado, se convirtió en una hermosa bailarina, pero el toque final estuvo en su maquillaje: ¡tenía pétalos de rosa en el rostro!
#7 Vestidos vibrantes y deslumbrantes
La cantante tiene un gusto excelente y le quedan todo tipo de colores, sobre todo aquellos encendidos como el naranja, el amarillo o el rojo, que acentúan su belleza en hermosos y extravagantes vestidos.
#8 Inspirada en Dalí
Justamente porque se atreve a crear diferentes personajes, hizo una sesión de fotos que nos recordó al pintor Dalí… ¿o se inspiró en el éxito de La casa de papel?
#9 Una española muy mexicana
A pesar de haber nacido en Madrid, la actriz nunca ha dejado de mostrar también sus raíces mexicans.
#10 Pelona
La prueba de que todo le queda a la ojiazul y que nada la hace verse mal nunca, es que incluso quitándose todo el cabello luce hermosa y en tendencia.
¿Cuál crees que es el mejor look de Belinda hasta ahora? ¿Hay alguno que te gustaría recrear?