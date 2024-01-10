Belinda es la reina de la extravagancia: 10 looks que sólo a ella se le ven fabulosos

Video Belinda asombra con drástico cambio de look: es un estilo que nunca le habíamos visto

Belinda es una de las celebridades más queridas por la audiencia latinoamericana. Tanto así, que ya hasta tiene su propio Día mundial.

Su carrera empezó desde que era pequeña, con las telenovelas Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo y Amigos por siempre.

Belinda presume sus abs de impacto Imagen Belinda Instagram



Actualmente está más enfocada en el ámbito musical y ha seguido triunfando con temas como 'Las doce', 'Un traguito' y más.

Si hay otro elemento que destaca en su trayectoria es que le encanta imponer moda, como ella misma aseguró cuando era pequeña.



Por ello, siempre la vemos con looks innovadores y arriesgados que sólo ella se atreve a lucir. Además, como les imprime toda su seguridad y los muestra con orgullo, ¡se ve increíble!

Hacemos un recuento de sus mejores outfits, así como de los más extravagantes.

Belinda Imagen Belinda/Instagram

#1 Como toda una royal

Algunos de los mejores atuendos de la actriz y cantante los lució en el reality show 'La Voz', en el que fue coach. Sin duda, era la más fashionista del panel de jueces, dejando ver que ella es la reina de la moda.

#2 Un look digno de Frozen

Elsa, házte a un lado, porque con este outfit Belinda demostró que es la verdadera reina de las nieves.



Vale la pena notar que la cantante lleva los detalles invernales no sólo en su atuendo, sino que los luce hasta en el maquillaje y peinado.

#3 Street style

Si quedaba alguna duda de que ‘Beli’ tiene mil facetas, este look las despeja por completo. Combina un traje clásico y formal con un peinado street style, ¿qué te parece?

belinda Imagen Instagram

#4 Es una camaleona

La intérprete ha demostrado que su estilo está abierto a todas las posibilidades: ya sean vestidos cortos o largos, pantalones, shorts y más.

También el cabello lo ha llevado de distintas formas, incluso corto y color rosa.

Imagen Revista Skin, Belinda/Instagram

#5 Los tattos son su mejor accesorio

¿Y qué tal cuando se llenó la piel de tatuajes? Esto lo hizo para el video 'Amor a primera vista', al lado de Los Ángeles Azules y Horacio Palencia que fue un éxito rotundo.



Belinda no teme darlo todo y comprometerse a la hora de vestir. Prueba de ello es que en más de una ocasión la hemos visto con el cuerpo completamente tatuado (de manera temporal).

En su cuenta de Instagram comentó que al subirse a los escenarios siempre busca crear diferentes personajes y atreverse a lo que nadie más haría. ¡Por eso nos encanta su estilo!

#6 Como una bailarina

Belinda es muy versátil en su estilo: puede ir desde lo más rudo e innovador, hasta lo más clásico y femenino.



Con un vestido delicado y rosado, se convirtió en una hermosa bailarina, pero el toque final estuvo en su maquillaje: ¡tenía pétalos de rosa en el rostro!

Belinda vestido rosa Imagen Instagram

#7 Vestidos vibrantes y deslumbrantes

La cantante tiene un gusto excelente y le quedan todo tipo de colores, sobre todo aquellos encendidos como el naranja, el amarillo o el rojo, que acentúan su belleza en hermosos y extravagantes vestidos.

Imagen Cortesía Belinda

#8 Inspirada en Dalí

Justamente porque se atreve a crear diferentes personajes, hizo una sesión de fotos que nos recordó al pintor Dalí… ¿o se inspiró en el éxito de La casa de papel?

#9 Una española muy mexicana

A pesar de haber nacido en Madrid, la actriz nunca ha dejado de mostrar también sus raíces mexicans.

<b>Belinda</b> <br>Pues la artista mexicana también ha intentado introducirse en el mercado anglosajón, cantando ‘See a Little light’, que es la versión en inglés de ‘Luz de gravedad’. Recientemente actuó en ‘Baywatch’. Imagen Getty Images

Belinda evocó a la pintora mexicana Frida Kahlo en su video "En la obscuridad". Imagen YouTube

#10 Pelona

La prueba de que todo le queda a la ojiazul y que nada la hace verse mal nunca, es que incluso quitándose todo el cabello luce hermosa y en tendencia.

Imagen Belinda/Instagram