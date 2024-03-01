‘Catholic aesthetic’: la moda de vestirse con elementos religiosos que divide opiniones en redes

Video Las mujeres ya no se visten para gustarle a los hombres: lo hacen para alguien más (y no son ellas)

Las redes sociales siempre encuentran la manera de sorprendernos con respecto a la moda, desde los looks más novedosos hasta las tendencias que arrasan con su popularidad.

A principios de año, por ejemplo, veíamos el estilo ‘coquette’ inundar de moños y rosa pastel el Internet. Ahora, una joven propone que se tome inspiración de algunos elementos de la religión católica, ¿qué tiene que decir el Internet al respecto?

‘Catholic core’ o vestirse con elementos católicos es la nueva moda, según TikToker

En agosto de 2023, ‘The Washington Post’ publicó un artículo sobre el estilo ‘Catholic Mexican Girl’, que estaba ganando popularidad en diversas plataformas. El diario detallaba que, tal como lo dice su nombre, esta tendencia buscaba incorporar elementos visuales de la tradición católica en México, como rosarios, velos, altares repletos de velas, la arquitectura colonial del país azteca, encajes.

En febrero de 2024, la creadora de contenido Emily León (@plasticeme3) hizo un video retomando el tema.

En el clip de casi 2 minutos, le dio a sus miles de seguidores ideas de cómo incorporar la estética a su guardarropas: “Se utilizan colores como el blanco, que representa la pureza; el rojo, que representa la sangre de Cristo; el dorado, que es el oro que le robaron a Latinoamérica; también se usa el negro de luto o el azul claro de la Virgen María”.



Además, recomendó usar prendas como faldas y vestidos largos, coronas y tocados, accesorios con encajes y bordados, guantes y velos, así como “rosarios y camándulas, velitas, devocionarios y biblias, pero sean ‘aesthetic’”.

La joven también resaltó que podía prever las posibles “críticas hacia este estilo”, como la apropiación cultural o “que se podría normalizar o romantizar las cosas más cuestionables del catolicismo”.

No obstante, expuso que, desde su punto de vista, “la estética católica ahora apunta más a la hiperfeminidad”.



Sobre la apropiación cultural, dijo que consideraba que “estaba más dirigido hacia personas estadounidenses o europeas que empezaron a usar el ‘Catholic Mexican Girl Aesthetic’” y ella, al ser mexicana, estaba exenta de esta.

“Lo que yo opino es que las chicas estamos haciendo una reinterpretación nostálgica del catolicismo, rescatando los elementos estéticos con los que crecimos, con los que nos criamos, porque nos recuerda a nuestros lugares de origen. Sí podemos incorporarlos en nuestros estilos sin dejar de lado nuestras posturas pro derechos”, concluyó sobre el tema.

Internautas reaccionan a la moda 'catholic core'

La publicación de Emily León tuvo un gran alcance en redes sociales. Tan solo en Instagram, por ejemplo, sumó más de 43 mil reproducciones y en TikTok superó el medio millón.

En ese sentido, miles de internautas no dudaron en externar sus impresiones sobre el tema. Así, en la sección de los comentarios se generó un debate, entre quienes desean replicar la estética y quienes consideran una ofensa que una religión se use como moda.

“Me encanta cómo cada vez nos convertimos más en nuestras abuelas”, “Imagínate ir por la calle, ver una mona y que le digan ‘Ay, me encanta tu outfit ‘catholic-core’”, “Cómo que de chiquito, cuando fui monaguillo, era más ‘aesthetic’ que en la actualidad”, “Esto de ser ‘aesthetic’ llegó muy lejos”, “O sea, es ‘coquette’ pero católico” o “Para los que dicen que es irrespetuoso, indígnense también con los que usan imágenes de Buda o Krishna solo como decoración”, fueron los argumentos de los primeros.



Del lado contrario, quienes dijeron estar en contra del ‘catholic core aesthetic’ expresaron:

“Ser católico no es un moda, es una religión”, “Me da un poco de doble estándar esta moda”, “Fui monaguillo, así que conozco el significado de cada color en el catolicismo y, aunque ya no creo, siento que sería una falta de respeto a la fe”, “¿Por qué no cuenta como apropiación cultural si un ateo usa la cultura y tradiciones católicas para su estética?”, “Una religión, una etnia, una sexualidad o una cultura no son una moda o ‘aesthetic’”, “¿Ahora una religión es ‘aesthetic’?” “Hay límites, amiga”, “Mi familia es católica y pienso que usar cruces o rosarios sin creer sí es una falta de respeto”, “Ser católico no es una estética”.



Pero no todo fueron opiniones encontradas. Más de un internauta se tomó la situación con ligereza e hizo una broma al respecto, como:

“Bebé, soy ‘aesthetic’ (soy monaguillo)”, “Mi abuela usa el ‘catholic core’ desde hace 40 años”, “¿O sea que mi abuela es ‘aesthetic’?”.