¿Por qué los jóvenes están vistiéndose como abuelitos? La nueva moda de millennials que arrasará en 2024

La moda cambia en tan solo un parpadeo y a pesar de que está iniciando este 2024, ya existe una nueva tendencia además de la 'Coquette' que está plasmada por todo Internet, 'Eclectic Grandpa'.

La nueva moda del 2024 , 'Eclectic Grandpa': ¿vestirse como tus abuelitos es cool?

El experto en moda Manu Styling explicó en su cuenta de TikTok @manustyling, que cada vez es más frecuente ver a personas en las calles vestidas como "abuelitos cool" debido a las últimas tendencias que se centran en la nostalgia, lo cual es conocido como ''Eclectic Grandpa Aesthetic' o traducido al español, 'La estética del abuelito ecléctico'.

La esencia del estilo es usar prendas con colores terrosos en capas utilizando por ejemplo chalecos, suéteres tejidos, abrigos y gabardinas para juntarlas con pantalones rectos de pana, lana, algodón y jeans 'vintage'.

Los accesorios más destacados aquí son los lentes grandes y corbatas, mientras que de calzado predominan los mocasines, tenis al estilo ochentero y hasta botas.

"Hace un revival a la generación boomer, pero mezclando colores y patrones de los 70, 80 y hasta un poquito de los 90".

Imagen @jaimies.wrld / TikTok, @selfscapediaries / TikTok y @megbone__ / TikTok



Este nuevo estilo para vestir comenzó a finales del 2023; sin embargo ha cobrado fuerza gracias a las pasarelas de marcas de lujo, los famosos, la temporada invernal y por supuesto, las redes sociales.

Se aclaró que debido a las bajas temperaturas que se han registrado en cientos de países el 'Eclectic Grandpa' funciona a la perfección, pero sufrirá un cambio en los meses de calor donde las bermudas y los shorts hechos de diversos materiales ligeros y con diversos patrones van a predominar.

Otro punto por el cual ya es un hecho la llegada de la ola 'Eclectic Grandpa', es que desde hace unos meses la moda de comprar prendas de segunda mano e incluso, buscarlas en los tianguis de ropa se volvió una de las actividades más populares de redes.

¿Qué piensa Internet de esta tendencia de moda?

Los internautas emitieron su opinión al respecto y muchos quedaron sorprendidos al saber que deben "asaltar" el closet de sus abuelitos para estar a la moda.

"¿Estamos casi entrando a una era vintage como en el 2014? wow", "Vestir en capas es genial, amo esta tendencia", "Todas somos abuelitas", "Mi momento ha llegado, al fin una estética que va conmigo", "Los estampados de esa estética me parecen hermosos", " Yo bien feliz usando chalecos de “abuelitos”, "Hora de robarle la ropa a mis abuelos", "Me encanta ese estilo de abuelo la verdad", "Siempre me he sentido una abuela y ahora podré vestirme como una y verme asthetic"y "Los millenials nos volvimos los nuevos viejitos", es lo que expresaron.



¿Tú qué piensas de esta tendencia? Dinos en los comentarios.

