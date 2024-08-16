TikTok

¿Por qué 'Romper el círculo' está haciendo llorar a tantas mujeres? El trend de TikTok que se hizo viral tras ver la película

La cinta 'Romper el círculo' , basada en la novela de Colleen Hoover, toca temas profundos como la violencia doméstica y la superación personal, lo que ha resonado especialmente en el público femenino.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
La película 'Romper el círculo', protagonizada por Blake Lively y dirigida por Justin Baldoni, ha tenido un impacto emocional profundo en muchas personas, especialmente en mujeres.

Este torbellino de emociones se ha visto reflejado en un nuevo trend de TikTok, donde usuarias han compartido videos de ellas mismas donde aparecen llorando tras ver la película. Acompañados de la canción 'My Tears Ricochet' de Taylor Swift, los clips se han convertido en un fenómeno en la red social china, lo que ha despertado la curiosidad de quienes aún no han visto la película.

@its.bellido

tenía las expectativas altas pero las ha superado con creces.. el aprendizaje que sacas, aunque te hinchas de llorar tambien:) llevate unos clínex y el 9 de agosto ve a verla que se estrena!🍿🫂 @Sony Pictures Spain #RomperElCirculoLaPelícula

♬ my tears ricochet - Katelyn

Esta tendencia ha generado un gran interés en la película, y muchas personas han acudido al cine para experimentar por su cuenta las razones detrás de estas reacciones.

Entre los comentarios se percibe el furor que la película ha causado entre las mujeres, quienes celebran no solo que se aborden estos temas, sino que proyectos como este las motiven a dedicarse tiempo a sí mismas y reflexionar sobre la vida.

“Ayer fui sola y me lo agradezco. Era la primera cita que tenía conmigo misma, es momento de Romper el círculo”, “toca temas como las relaciones que hay en el mundo real, relaciones tóxicas de una manera muy sensible”, “la primera vez que voy sola al cine, me debo esto después de tanto”, “ya fui a verla, está súper. La etapa de ir a verla les recomiendo no saltársela, ya sea acompañadas, solas o como sea, pero vayan”, son algunas de las, miles de reacciones que se pueden leer en TikTok.
@_claudieta_

Girls, no os hacéis una idea de lo que he llorado viéndola y el mensaje que transmite es increíble os va a encantar 💗🌟 Se estrena el 9 de agosto en cines! Gracias @Sony Pictures Spain por invitarme! publi* #RomperElCírculoLaPelícula

♬ my tears ricochet - Katelyn

Aunque la historia de 'Romper el círculo' ha resonado especialmente entre las mujeres debido a su retrato crudo y realista de la violencia doméstica y los desafíos emocionales de la protagonista, también ha logrado atraer a una considerable cantidad de hombres a las salas cinematográficas, quienes, acompañados por sus madres, amigas o novias, han querido comprender el impacto de la cinta.

Las actuaciones de Blake Lively y Justin Baldoni han logrado conectar de manera profunda con el público, lo que ha contribuido a que la experiencia sea extremadamente emotiva.

Frases del guion, como "Por más difícil que sea la elección, rompemos el patrón antes de que el patrón nos rompa a nosotros" y "Esto termina aquí. Conmigo y contigo. Termina con nosotros", han tocado fibras sensibles en muchas espectadoras, quienes se han sentido identificadas con la protagonista por romper con los ciclos de abuso.

@soyanasaucedo

Me rompió está película 🥲 #romperelcirculo #cine #sola

♬ my tears ricochet - Katelyn

¿De qué trata 'Romper el círculo'?

La película cuenta la historia de Lily Bloom, una mujer que crece en un hogar marcado por la violencia doméstica. Desde pequeña, fue testigo de la violvencia que su padre ejercía sobre su madre, lo que dejó un profundo trauma en su vida y moldeó su percepción del amor y las relaciones.

Al llegar a la adultez, Lily se enamora de Ryle y comienza una relación con él. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una historia de amor perfecta pronto se convertiría en un ciclo tóxico y violento, similar al que presenció en su infancia.

La trama muestra el difícil camino que Lily debe recorrer para romper con ese patrón de abuso y evitar que el amor que siente por Ryle la destruya.

Justin Baldoni actúa y diriga la cinta.
Imagen Sony Pictures.


'Romper el círculo' está basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, un libro que se convirtió en un fenómeno literario desde su lanzamiento. La historia ha sido aclamada por darle visibilidad a temas tan delicados como la violencia doméstica y la superación personal.

La adaptación del libro a la pantalla grande ha permitido que esta poderosa historia alcance a más personas, y ha hecho que la visibilidd de estos temas genere un diálogo sobre lo complejo de las relaciones humanas y el coraje para romper con los ciclos de abuso.


