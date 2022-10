Joven de origen maya trabajará en misión de la NASA: él es Guillermo Chin Canché y su historia

Si bien son pocos los latinos que han viajado al espacio, hay otros más que han trabajado para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El caso más reciente es el de un joven llamado Guillermo Chin Canché, cuya historia se ha viralizado y replicado en varios medios de comunicación. Te la contamos.

Guillermo Chin Canché será el único mexicano en el proyecto Dragonfly de la NASA

La misión Dragonfly (Libélula) de la NASA tiene como objetivo estudiar Titán, la luna orgánica más grande de Saturno.

La razón por la que dicho satélite es tan importante radica en que tiene una composición muy parecida a la de la Tierra en sus inicios, por lo que podría dar pistas sobre cómo nació la vida en nuestro planeta.

De acuerdo con diversos reportes de medios, este estudio contará con 117 científicos de todo el mundo. De ellos, solo 1 es mexicano: Guillermo Chin Canché, originario de la comunidad de Bethania (Campeche, México).





¿Qué hizo Guillermo Chin Canché antes de trabajar con la NASA?

Si bien su nombre no había sido tan famoso como hasta ahora, el joven de origen maya tiene una larga trayectoria en la comunidad científica en México.

De acuerdo con lo reportado por UNO TV, en una nota publicada el 29 de septiembre del 2022, estudió Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche, después cursó la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el estado de Puebla.

Actualmente, realiza su doctorado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

Guillermo Chin Canché relató en entrevista con N+ el pasado 29 de septiembre que obtuvo su oportunidad de trabajar en la NASA con un “poco de suerte” pues:

“Yo quería trabajar con un doctor que está en el Super Search Institute, yo le escribí, le dije 'quiero trabajar con alguno de los proyectos que usted maneja porque me gusta mucho Titán y la astrobiología’ y él me dijo ‘mándame tu tesis de maestría para ver más o menos qué has hecho’ (...) Le mandé la tesis y cuando él me respondió me dijo ‘creo que tienes el perfil idóneo como para trabajar (en la misión Dragonfly)’ (...) Yo no tenía idea de que ese doctor trabajaba directamente con Dragonfly”.



Adicionalmente, el científico mexicano tiene un perfil de Facebook público en el que difunde noticias sobre el espacio.

Sobre qué lo motivó a dedicarse a la ciencia, Guillermo Chin Canché ha relatado en diversas entrevistas que de pequeño era muy curioso y, cuando le externaba a sus padres sus preguntas sobre el mundo (y el espacio), ellos lo alentaban a buscar las respuestas que no tenían.

LAS ARAÑAS PUEDEN VOLAR POR EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO TERRESTRE Cuando uno piensa en organismos que vuelan, las #arañas... Posted by Guillermo Chin on Wednesday, January 12, 2022

Las dificultades a las que se ha enfrentado Guillermo Chin Canché

Lo cierto es que el camino del joven de origen maya que trabajará con la NASA no solo estuvo empapado de “un poco de suerte”, también hubo mucho esfuerzo de por medio.

En entrevista con un programa de televisión, el pasado 24 de septiembre, la madre de Guillermo Chin Canché relató que su familia se sostiene a base de la venta de masa y pozole y que:

“Ha habido momentos en los que recogemos la venta del día y mira (le decimos) ‘toma, cómprate lo que necesitas’”.



Adicionalmente, el científico mexicano reconoció en conversación con N+ Veracruz que “a lo largo de su vida” se ha enfrentado al “clasismo y racismo”, además de que la remuneración económica en su área no siempre es buena:

“En realidad vivimos a expensas de un apoyo económico que nos brinda Conacyt (institución gubernamental)”.