Funerales

Funerales en vida: la controversial ‘tendencia’ de planear y asistir a tu propia despedida

¿Asistirías a tu propio funeral mientras aún tienes vida? Esto es lo que propone una tendencia.

¿Qué tanto has pensado en tu propia en el día en que mueras? Si bien el tema puede parecer escabroso para algunos, otros lo toman con tanta naturalidad que planean su funeral. Incluso, hay quienes se ‘adelantan’ y asisten a una especie de despedida en vida de sus seres queridos. Te explicamos de qué se trata.

Funerales en vida o 'prefunerales', ¿qué son?

Tal como su nombre lo indica, están pensados como una ceremonia en la que una persona reúne a sus seres queridos (familiares y/o amigos) para darles el último adiós aún en vida. Es decir, el rito funerario se realiza antes de que la persona fallezca.

Si bien son comunes entre personas mayores o con enfermedades terminales, cualquiera que lo desee puede organizar uno.

No hay un orden, requisitos o condiciones que se ‘deben’ seguir. Por el contrario, cada funeral en vida o ‘prefuneral’ se acomoda a los deseos de cada persona.

En un reportaje de ‘The Guardian’ del pasado 28 de junio, por ejemplo, se relata que hay quienes entran a un ataúd, otros que se dan la oportunidad de platicar con cada uno de los asistentes, aquellos que cuentan historias graciosas de su vida o que, simplemente, hacen una especie de fiesta de cumpleaños.

@contemplativedying

Lets normalize living funerals where, if its possible, we gather and celebrate the lives of people before they die. #death

♬ original sound - Contemplative Dying ☠️

En lo que la mayoría de las personas que han asistido a uno coinciden es en que les da la oportunidad de “conectar” con sus seres cercanos, expresar lo importantes que fueron en sus vidas y valorar la vida.

Quienes así lo deciden, también leen su testamento a sus invitados y explican el porqué de la repartición de sus bienes.

Lo cierto es que los funerales en vida no son del todo nuevos. Ya en los 90 vieron una gran popularidad en Japón y en 2019, en Corea del Sur se celebró el ‘prefuneral’ de 25 mil personas, de acuerdo con ‘The Guardian’.

Eso sí, en las sociedades occidentales apenas están cobrando relevancia este tipo de ceremonias.

@contemplativedying

If they are up for it, let’s honor and celebrate the lives of those knowinlgy nearing death. #livingfuneral #death #love

♬ Skinny Love - Bon Iver

Funerales en vida son cada vez más comunes

En mayo de 2023, medios británicos dieron cuenta de un prefuneral. Kris Hallenga, fundadora de la asociación contra el cáncer de mama CoppaFeel!, se encontraba en las últimas etapas de esta enfermedad y quiso organizar un prefuneral, “un evento donde mi gente tenga un par de cosas que decir sobre mí, donde tenga la oportunidad de mostrar lo mucho que significan para mí, emborracharme de amor y gratitud por tener a estas personas en mi vida”.

La joven de entonces 37 años llamó a la ceremonia un ‘FUNeral’, la combinación de las palabras ‘fun’, ‘diversión’ en inglés, y ‘funeral’.

Al ‘festejo’ asistió la actriz Dawn French, por lo que cobró aún más relevancia para los medios.

Así fue el 'FUNeral' en vida de Kris Hallenga.
Así fue el 'FUNeral' en vida de Kris Hallenga.
Imagen Instagram


Pero no solo las personas reconocidas organizan sus propios funerales. Cada vez son más los medios que dan cuenta de estas ceremonias entre personas del común y los toques personales que le dieron a sus ‘celebraciones’. En múltiples reportes, se ha mencionado que se trata de una “tendencia” que, poco a poco, gana más popularidad.

De igual manera, en redes sociales es fácil encontrar numerosos testimonios ‘prefunerales’.

@hilarys2022

#livingfuneral #fox10phoenix #tellyourfamilyyoulovethem #livingmemories #funeral

♬ original sound - Hilary & Charli Girl❌

Cuéntanos en los comentarios qué piensas de los funerales en vida. ¿Irías a uno o planearías el tuyo?

