Hombre es expulsado de un funeral por hacer una broma: quiso hacerle un homenaje al difunto

Un hombre se volvió viral en TikTok y dividió opiniones por hacer una broma en el funeral de su abuelo, ya que todos estaban muy tristes y el difunto era un hombre feliz, según comentó a un medio de comunicación local en España.

El video fue subido por la usuaria Carmen García en su cuenta oficial de dicha plataforma (@carmengarciaang) y ya cuenta con más de 2.3 millones de reproducciones, casi 231 mil 'me gusta' y más de 5 mil comentarios.

¿Cuál fue la broma que el hombre hizo en el funeral de su abuelo del que fue expulsado y por qué la hizo?

En entrevista con un medio de comunicación local español, el hombre declaró que se encontraba en el funeral de su abuelo, en el que todos estaban tristes, "con caras largas", vestidos de negro y de repente se dio cuenta de que su abuelo no era eso, sino una persona alegre.

"Estoy seguro que aquello no le hubiera gustado, así que decidí animar un poco el asunto. Justo antes de que lo metieran en el nicho, cogí una de las coronas (de flores) que habían por ahí y la lancé pa' atrás, diciendo: 'Quien la coja es el siguiente'", contó el nieto del finado.



El objetivo del joven fue hacer que la gente se riera un poco y dar un homenaje a su abuelo, pues está seguro de que es lo que le hubiera gustado a él.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta broma en un funeral?

La broma no fue agradable para los familiares del hombre, quienes la consideraron muy 'pasada' o hasta de mal gusto'.

El nieto del fallecido explicó que su abuela se puso a llorar, uno de sus tíos quiso pegarle (y lo tuvieron que detener entre 4 personas) y el cura le prohibió la entrada al cementerio.

Esta pequeña muestra de humor le valió que toda su familia dejara de hablarle.

"Fue una broma tonta, uno que quiere hacer las cosas bien y le pasa esto", expresó.



Por si fuerapoco, el final del video fue totalmente inesperado, pues el hombre reveló que terminó lanzando mal la corona de flores y a quien terminó cayéndole encima fue a él mismo, por lo que él es quien debería "vivir con miedo".

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a esta broma que se hizo viral?

A pesar de las feas consecuencias que tuvo que vivir el nieto de aquel hombre fallecido, éste hizo reír a todos los internautas gracias a su ingenio y el final irónico e hilarante del video.

"El único nieto que entendió completamente todo", "jajajaja chingón", "Soy", "Me encantó", "Apuesto que es al que más quería el abuelo", "Me hubiera gustado estar ahí", "Morí de la risa", "No encuentro fallas en su lógica", "Él seguro fue buen nieto y tenía paz en su corazón", "Sería mucho más lindo que en vez de llorar, festejen su vida y recuerden los buenos momentos con una sonrisa", comentaron los usuarios de TikTok.

Aunque algunos opinaron que un funeral no es lugar para hacer bromas, otros consideran que fue un gran homenaje a la vida que vivió su abuelo y la inmensa mayoría aplaudió su acción.