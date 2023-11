Despiden a su amiga bailando reggaetón sobre el ataúd y causan polémica: ¿fue de mal gusto?

Un polémico video escandalizó las redes sociales en septiembre de este año y es que hubo un funeral de una joven mujer que fue todo menos normal.

Para empezar, lo que más llamó la atención de los internautas fue la manera en la que un grupo de adolescentes "despidió" a una de sus amigas, quien falleció prematuramente.

¿Cómo es el video viral sobre las amigas de la fallecida bailando en el ataúd?

Al ritmo de reggaetón, 3 amigas de la hoy occisa, subieron al ataúd de su amiga, montándolo, y bailando 'perreo' felices, a manera de despedirse de la chica.

Hay dos videos que circulan en Internet sobre este evento, el primero es tomado desde la parte trasera del ataúd, en el que se ve a 3 jóvenes, todas con pantalón de mezclilla, chanclas y diferentes playeras, subir al féretro como trepando una 'banana' y procediendo a 'perrear'.

@cronica 💅 EL PERREO HASTA EL SUELO Y EL AUTOESTIMA HASTA EL CIELO 🇲🇽 Lo que pasó en México rompió con todos los esquemas de lo que pretende ser un "funeral". El singular video de un grupo de mujeres que eligió despedir los restos de su amiga al ritmo del reggaetón, con "perreo" de por medio, es furor en las redes. ⚰️ El posteo fue subido a la plataforma TikTok por la usuaria "KimKiara": en la descripción, la propietaria de la cuenta escribió "Despidiéndote, tía hermosa, feliz como a ti te gustaba", con la frase "vuela alto" sobre la imagen y música de fondo. 🪇 Lo inusual del hecho es que sucedió en plena vía pública, rodeado de personas que se desconoce si pertenecen al entorno de la difunta, pero que son parte del ritual lleno de algarabía sobre el féretro. ➡️ Leé la nota completa en cronica.com.ar #México #EraLaDelRayo #VuelvaAlto #MéxicoCabron #Muerta #PeroSinPerderElEstilo #MiAmorrr #QuePedo #Perreo #Funeral #morida ♬ sonido original - Crónica

En el segundo, descrito como: "Perreando hasta la muerte", se ven a las mismas 3 chicas 'perreando' en el ataúd en un orden distinto, mientras uno de los que las observan parece arrojar agua sobre ellas. Incluso, después de que bajan a las chicas del cajón, ellas continúan bailando y tocándolo, donde además pusieron a un perro por un momento, para también bailar.

El video resultó ser indignante para algunos, pues fue en plena vía pública, con el ataúd sobre el asfalto, los gritos de la gente alrededor, así como uno que otro claxon animando la escena y varios transeúntes deteniéndose a ver la escena y tomando fotos y video con el celular.

Aunque se presume que fue en México, aún no se confirma si las chicas involucradas son de este país.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de las redes sociales ante el video de las chicas 'perreando' sobre el ataúd?

Muchos de los internautas reprobaron la acción, aun cuando otros entendieron que se trataba de honrar a su amiga y unos más lo tomaban con humor.

"El cuerpo hasta el suelo y el alma hasta el cielo", "Se pasaron", "Ya perdí la fe en la humanidad por quinta vez", "¿Por qué hacen eso?", "Si no me bailan así, no quiero nada", "Cuando uno cree haberlo visto todo", "Cuando una de nosotras se vaya, no diremos nada, pero habrán señales", "Amigas, ya saben qué hacer", expresaron.

El video fue replicado en varios medios de comunicación, uno de los cuales ya suma 5.5 millones de reproducciones.

