Perrito se ‘despide’ de su dueño en su funeral: el video es lo más triste que verás hoy

En redes sociales se pueden encontrar un sinfín de anécdotas que evidencian el amor entre los perros y sus dueños. Tal es el caso de una mujer que le dedicó unas últimas palabras a su mejor amigo antes de que falleciera o la ‘lomita’ que imita los gestos de su dueña.

Un reciente video conmovió los corazones de miles de internautas al mostrar el último adiós que un peludito le dio a su humano.

Perro se ‘despide’ de su dueño en funeral: video

‘Reydevg’ publicó en TikTok un emotivo video de un funeral al que asistió a mediados de octubre.

Según se pudo apreciar, entre los asistentes se encontraba un ‘lomito’, quien parecía estar consciente de que su amo estaba dentro del ataúd, pues se posaba sobre este, como buscando a su amigo.

En tan solo 20 segundos, el usuario de TikTok mostró que el can se ‘despidió’ de su amo como un miembro más de la familia, quienes lamentaban su pérdida a un lado del féretro.

Internautas reaccionan al video de un perro ‘despidiéndose’ de su dueño

Las imágenes conmovieron tanto a los usuarios de TikTok, que rápidamente se viralizaron. En cuestión de días, alcanzaron las 303 mil vistas, más de 23 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios que señalaban el vínculo tan especial entre el humano fallecido y su mascota.

“Sí quería a su perro, era buena persona”, “Cómo va a extrañar este bebé (el can) a su compañero”, “El amor del perro”, “Es imposible no amarlos”, “No abandonen a ese angelito (el can), también sufre la pérdida”, “Creo que las personas superan la pérdida, pero ellos (los perros) nunca y peor si nunca encuentran otro hogar”, “Yo estoy llorando, ¿y tú?”, “¿Por qué me rompen tan temprano?”, fueron algunos de los mensajes que vertieron en la red social.



Otros internautas aprovecharon el video viral para recordar otros perritos que han sufrido la pérdida de sus dueños:

“Cuando mi primita falleció, en su velorio estaban sus fieles animalitos debajo de su ataúd, un gatito y una perrita, nunca se separaron del cuerpo”, “Mi mamá falleció el 13 de septiembre de 2023 y (su mascota) Lulú se puso debajo del cajón a dormir, estaba triste” o “Por favor no dejen al perro, yo cuido dos perros que dejó mi suegra, pobrecitos, ellos no se olvidan de su dueño”.



¿Tú crees que el perrito estaba consciente de que esos eran sus últimos momentos con su dueño?, ¿conoces alguna historia parecida con animales de compañía? Cuéntanos en los comentarios.