Abuelita prepara look para ir al funeral de sus exes y se hace viral: “¿Quién será el primero?”

Una abuela se hizo viral en TikTok al compartir el look que había preparado para un día especial, el funeral de alguno de sus exes. Su video encantó a miles de personas, que no dejaron pasar la oportunidad para celebrar su estilo y sentido del humor.

Abuela prepara look para asistir al funeral de sus ex: video viral

Las redes sociales nos han acercado todo tipo de historias sobre personas mayores, desde las que preparan con lujo de detalle su funeral hasta quienes se arreglan para los de otras personas.

‘La abuela encantada’ (@laabuelaencantadaa), por ejemplo, se hizo viral al compartir el look con el que asistiría al funeral de sus exparejas.

“Hoy voy a hacer un ‘get ready with me’ (arréglate conmigo) para el funeral de alguno de mis ex”, comenzó diciendo la mujer mayor argentina.



Según mostró, su outfit para el hipotético día consistiría en una falda larga y un "conjuntito" de olanes, así como un par de aretes de peltre con “una bolita negra”, que hiciera juego con el color de la ocasión.

“Ay, me encanta este conjunto. Bueno, todavía no se me murió ninguno, pero qué ganas tengo de usarlo”, comentó al final de su grabación.

Este es el look que ‘La abuela encantada’ usaría en el funeral de alguno de sus exnovios. Imagen TikTok



En la descripción del clip, mantuvo el tono cómico, añadiendo “estoy con muchas ganas de usarlo… ¿quién será el primero (de sus exnovios en morir)?”.

‘La abuela encantada’ ya había usado su cuenta de TikTok para hablar de sus antiguos amores. A principios de enero, por ejemplo, calificó a cada uno de sus exes del 1 al 10 y hasta les puso apodos como ‘el psicópata’, ‘el español’ y ‘el poeta salteño’.

TikTok reacciona al video viral del look de una abuela para asistir al funeral de sus ex

El video de ‘La abuela encantada’ causó gran sensación en TikTok, acumulando más de 5 millones de reproducciones en apenas unos días, casi 700 mil ‘likes’ y más de 8 mil comentarios.



En esta sección, múltiples usuarios de la red social de los videos cortos externaron lo mucho que les había gustado esta idea:

“El único ‘GRWM’ que quiero hacer”, “Ok, no sabía que ocupaba este ‘GRWM’”, “Qué ganas de ser yo la que haga el ‘GRWM’”, “El ‘GRWM’ más icónico”, “Yo dentro de 30 años”, “Una vez lo hice de broma y al mes se enteré que uno sí se murió”.



Varios resaltaron y aplaudieron el sentido de humor de la mujer y se animaron a hacer más bromas al respecto:

“‘Todavía no se me murió ninguno’, casi me ahogo de la risa”, “¿Cómo que ‘quién será el primero’?”,“Funeral ‘coquette’”, “La abuelita más ‘coquette’”.



Por último, otros tantos le pidieron que no solo dejara el look colgado en el armario, sino que lo modelara para sus fans:

“Sé que le va a quedar hermoso, señora, pero necesito que lo modele y se ponga en situación, ¿cómo va a entrar?, ¿pañuelo y lágrimas?, ¿lentes oscuros?”.

¿Qué piensas tú del video viral, te gustaría preparar con anticipación el look que llevarías al funeral de uno de tus ex? Deja tu opinión en los comentarios.