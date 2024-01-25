Funerales

Abuelita prepara look para ir al funeral de sus exes y se hace viral: “¿Quién será el primero?”

Miles de internautas aplaudieron su actitud y humor a la hora de preparar el look con el que despedirá a sus exparejas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

Una abuela se hizo viral en TikTok al compartir el look que había preparado para un día especial, el funeral de alguno de sus exes. Su video encantó a miles de personas, que no dejaron pasar la oportunidad para celebrar su estilo y sentido del humor.

Abuela prepara look para asistir al funeral de sus ex: video viral

PUBLICIDAD

Las redes sociales nos han acercado todo tipo de historias sobre personas mayores, desde las que preparan con lujo de detalle su funeral hasta quienes se arreglan para los de otras personas.

‘La abuela encantada’ (@laabuelaencantadaa), por ejemplo, se hizo viral al compartir el look con el que asistiría al funeral de sus exparejas.

“Hoy voy a hacer un ‘get ready with me’ (arréglate conmigo) para el funeral de alguno de mis ex”, comenzó diciendo la mujer mayor argentina.


Según mostró, su outfit para el hipotético día consistiría en una falda larga y un "conjuntito" de olanes, así como un par de aretes de peltre con “una bolita negra”, que hiciera juego con el color de la ocasión.

“Ay, me encanta este conjunto. Bueno, todavía no se me murió ninguno, pero qué ganas tengo de usarlo”, comentó al final de su grabación.
Este es el look que ‘La abuela encantada’ usaría en el funeral de alguno de sus exnovios.
Este es el look que ‘La abuela encantada’ usaría en el funeral de alguno de sus exnovios.
Imagen TikTok

Más sobre Funerales

Organizó su propio funeral tras ser diagnosticada con una terrible enfermedad: su historia te conmoverá
4 mins

Organizó su propio funeral tras ser diagnosticada con una terrible enfermedad: su historia te conmoverá

Cultura Pop
Tus cenizas podrían orbitar la Tierra o 'descansar' en la Luna cuando mueras: Así sería y esto es lo que cuesta
4 mins

Tus cenizas podrían orbitar la Tierra o 'descansar' en la Luna cuando mueras: Así sería y esto es lo que cuesta

Cultura Pop
Funerales en vida: la controversial ‘tendencia’ de planear y asistir a tu propia despedida
3 mins

Funerales en vida: la controversial ‘tendencia’ de planear y asistir a tu propia despedida

Cultura Pop
Despiden a su amiga bailando reggaetón sobre el ataúd y causan polémica: ¿fue de mal gusto?
2 mins

Despiden a su amiga bailando reggaetón sobre el ataúd y causan polémica: ¿fue de mal gusto?

Cultura Pop
Hombre es expulsado de un funeral por hacer una broma: quiso hacerle un homenaje al difunto
3 mins

Hombre es expulsado de un funeral por hacer una broma: quiso hacerle un homenaje al difunto

Cultura Pop
Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?
4:18

Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

Cultura Pop
Perrito se ‘despide’ de su dueño en su funeral: el video es lo más triste que verás hoy
2 mins

Perrito se ‘despide’ de su dueño en su funeral: el video es lo más triste que verás hoy

Cultura Pop
Joven presume su maquillaje para el funeral de su abuelo: la tachan de "frívola" en TikTok
3 mins

Joven presume su maquillaje para el funeral de su abuelo: la tachan de "frívola" en TikTok

Cultura Pop
TikToker finge su muerte y llega a funeral en helicóptero: Así reaccionó su familia al verlo
1 mins

TikToker finge su muerte y llega a funeral en helicóptero: Así reaccionó su familia al verlo

Cultura Pop
Hermanos cumplen conmovedor último deseo de su mamá: la peinan y maquillan para su funeral
3 mins

Hermanos cumplen conmovedor último deseo de su mamá: la peinan y maquillan para su funeral

Cultura Pop


En la descripción del clip, mantuvo el tono cómico, añadiendo “estoy con muchas ganas de usarlo… ¿quién será el primero (de sus exnovios en morir)?”.

‘La abuela encantada’ ya había usado su cuenta de TikTok para hablar de sus antiguos amores. A principios de enero, por ejemplo, calificó a cada uno de sus exes del 1 al 10 y hasta les puso apodos como ‘el psicópata’, ‘el español’ y ‘el poeta salteño’.

@laabuelaencantadaa

Las cosas que hace el amor! #abuela #abuelaenamorada #noviofeo #storytimenovios #amorjoven #loamaba

♬ sonido original - La Abuela

TikTok reacciona al video viral del look de una abuela para asistir al funeral de sus ex

El video de ‘La abuela encantada’ causó gran sensación en TikTok, acumulando más de 5 millones de reproducciones en apenas unos días, casi 700 mil ‘likes’ y más de 8 mil comentarios.

@laabuelaencantadaa

Estoy con muchas ganas de usarlo… Quién será el primero? #viral #abuela #abue #grwm #amorjoven #fyp #foryou #abue #abuegrwm

♬ sonido original - La Abuela


En esta sección, múltiples usuarios de la red social de los videos cortos externaron lo mucho que les había gustado esta idea:

“El único ‘GRWM’ que quiero hacer”, “Ok, no sabía que ocupaba este ‘GRWM’”, “Qué ganas de ser yo la que haga el ‘GRWM’”, “El ‘GRWM’ más icónico”, “Yo dentro de 30 años”, “Una vez lo hice de broma y al mes se enteré que uno sí se murió”.


Varios resaltaron y aplaudieron el sentido de humor de la mujer y se animaron a hacer más bromas al respecto:

“‘Todavía no se me murió ninguno’, casi me ahogo de la risa”, “¿Cómo que ‘quién será el primero’?”,“Funeral ‘coquette’”, “La abuelita más ‘coquette’”.


Por último, otros tantos le pidieron que no solo dejara el look colgado en el armario, sino que lo modelara para sus fans:

“Sé que le va a quedar hermoso, señora, pero necesito que lo modele y se ponga en situación, ¿cómo va a entrar?, ¿pañuelo y lágrimas?, ¿lentes oscuros?”.

¿Qué piensas tú del video viral, te gustaría preparar con anticipación el look que llevarías al funeral de uno de tus ex? Deja tu opinión en los comentarios.


Relacionados:
FuneralesLooksModaViralTikTokTik Tok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD