“Febrero loco y marzo otro poco” es real: el divertido refrán tiene una explicación científica

Video Team Calor vs Team Frío: así se 'pelean' en TikTok para decidir cuál es el mejor clima

“Febrero loco y marzo otro poco”. Apenas entrado el mes del amor y la amistad, se hace más y común escuchar esta frase, especialmente en boca de originarios de México, pero, ¿sabes a qué se refiere? Más allá de ser un refrán popular, tiene una explicación científica.

¿De dónde viene el refrán “febrero loco y marzo otro poco”?

PUBLICIDAD

Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta el origen del dicho mexicano. Si bien, cuando menos desde 1956, el Diccionario de la Real Academia Española ya contaba con una entrada del refrán, según cita la Academia Mexicana de la Lengua. En esta, se explicaba como: “En febrero, un día malo y otro bueno”.

El Gobierno de México aclara en su sitio web que la expresión hace referencia a la transición entre el invierno y la primavera, que se entre febrero y marzo y, por ende, provoca intensas variaciones en el clima.

La dependencia también señala que estos cambios afectan, principalmente, al sector agrícola y los cultivos, si bien, la población general también lo percibe.

El dicho “febrero loco y marzo otro poco” tiene que ver con los cambios de temperaturas de los meses. Imagen Getty Images

“Febrero loco y marzo otro poco”: ¿qué tan cierto es el dicho?

El refrán está basado en observaciones meteorológicas, por lo que es bastante acertado. Incluso, tiene una explicación científica.

Como se mencionó, estos meses cambian la transición de los meses más fríos del año para dar entrada a los cálidos días de la primavera.

En la atmósfera, hay una “batalla” entre el aire frío, que aún provoca disminución de temperaturas o nevadas, y el aire cálido tropical “que comienza a ganar terreno”, explica el sitio ‘Meteored’.

‘The Weather Channel’, por ejemplo, explica que febrero suele ser el mes con mayor caída de nieve en Estados Unidos, al mismo tiempo que se siente un ligero incremento en la temperatura y se perciben más horas de luz solar. Por si eso no fuera suficientemente ‘loco’, también hay riesgos de tornados en dicho país.

Febrero suele ser el mes más frío en Estados Unidos. Imagen Getty Images



Para México, el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó que febrero 2024 traerá nueve frentes fríos y marzo, siete.

PUBLICIDAD

‘The Weather Channel’ señala que “marzo tiene una reputación de climas extremos”, que incluyen tornados, tormentas invernales y hasta inundaciones. Al mismo tiempo, conviven temperaturas menos frías con “un par de días cálidos”, sin que se instale por completo la primavera en Estados Unidos.

Hay que recordar que dicha estación no empieza sino hasta los últimos días de marzo. Este 2024, el equinoccio de primavera será el día 20 del mes.

Semana de cambios en Dallas - Fort Worth: Días cálidos y frescos. Imagen Getty Images



Cuéntanos en los comentarios si ya conocías la explicación meteorológica del refrán “febrero loco y marzo otro poco”.