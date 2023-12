¿‘Fantasmas’ o aliens? Extrañas luces verdes aparecen en el cielo: científicos descubren qué son

A falta de una explicación científica, Hank Schyma nombró a su descubrimiento ‘ghosts’ (fantasmas, en español). No porque creyera que se tratara de un espíritu, sino porque es la abreviatura de “emisiones verdes de oxígeno excitado en las partes superiores de un duende” (green emissions from excited oxygen in sprite tops, en inglés). Su teoría era que dicho elemento jugaba un importante papel en el fenómeno.