Ciencia

Descubren un nuevo tipo de dinosaurio que tenía los brazos aún más cortos que un Tiranosaurio

Este dinosaurio era carnívoro y vivió hace 70 millones de años en lo que ahora es Sudamérica, durante el periodo Cretácico. Una de sus características es que tenía el hocico 'chato' y sus brazos eran más cortos que los de un Tiranosaurio. El fósil fue encontrado mientras se realizaba una exploración en Argentina.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video El animal volador más grande de la historia medía lo mismo que un autobús: así lucía

Esta nueva especie de dinosaurio fue encontrada en Argentina, mientras los paleontólogos buscaban fósiles en la Formación La Colonia, un lugar que ha sido investigado durante años por su fauna tan variada.

Hallan nueva especie de dinosaurio en Argentina

Según información de National Geographic, los paleontólogos que llevaban a cabo la investigación descubrieron un hueso de un dedo de una pata, el cual sobresalía de una antigua roca. Al excavar, se dieron cuenta de que estos restos óseos pertenecían a un dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido, que vivió en la Patagonia prehistórica hace millones de años.

Tiranosaurio rex
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial

El paleontólogo Diego Pol, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Argentina, junto con sus colegas, encontraron este carnívoro de hocico corto, al que llamaron ‘Koleken inakayali’, en honor a Inakayal, un antiguo jefe de un pueblo indígena de la Patagonia oriental. El nombre significa “procedente de la arcilla y el agua”.

"Seguramente, el cuerpo de este animal fue transportado por un río hasta un estuario, donde fue sepultado poco tiempo después de su muerte", detallaron los investigadores en un comunicado.

El dinosaurio 'Koleken inakayali' tenía los brazos muy cortos y una mandíbula prominente

Luego de encontrar la garra, los paleontólogros regresaron al mismo sitio y hallaron un cráneo, así como diversas partes de la columna vertebral, las caderas y las extremidades.

“Cuando preparamos la concreción en el laboratorio, descubrimos que toda la parte trasera de Koleken se conservaba perfectamente articulada”, explicó Pol, cuyo estudio se publicó en la revista ‘Cladistics’.
Gracias a la ilustración de Grabriel Diaz Yantén sabemos cómo lucía el dinosaurio 'Koleken inakayali'
Gracias a la ilustración de Grabriel Diaz Yantén sabemos cómo lucía el dinosaurio 'Koleken inakayali'
Imagen National Geographic-Ilustrado por Grabriel Diaz Yantén


Tras las primeras observaciones, los expertos se percataron de su parecido con el Carnotaurus, uno de los carnívoros más notables del período Cretácico Superior. No obstante, tiene algudas diferencias muy marcadas: el 'Koleken inakayali' es más pequeño que los Carnotaurus y no posee cuernos en el cráneo; por otra parte, sus brazos son tan cortos que apenas si sobresalen del torso.

"Los abelisáuridos también tenían brazos ridículos, incluso comparados con los tiranosaurios. Los abelisáuridos tenían enormes huesos en los hombros, pero brazos extremadamente cortos con múltiples dedos pequeños, claramente inútiles para capturar presas y, sin embargo, bastante flexibles. Aún no sabemos para qué utilizaban sus extremidades anteriores", afirmó Pol.


Este descubrimiento demuestra que los abelisáuridos eran muy diversos, en comparación con otros grupos de dinosaurios, según explicó el paleontólogo Mattia Antonio Baiano, del Museo Municipal Ernesto Bachmann Neuquén, autor de dicho publicación.

“Koleken refuerza la idea de que varias especies de abelisáuridos coexistían en los mismos hábitats durante ese período (...) Pensamos que estos eran los carnívoros dominantes cuando se produjo la gran extinción que borró a los dinosaurios de nuestro planeta”.
