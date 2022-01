Taylor Swift fue insultada por el líder de Gorillaz, pero se defendió con elegancia

El conflicto entre Taylor Swift y Damon Albarn

La tarde del lunes 24 de enero, Taylor Swift compartió un tuit de Los Angeles Times con una entrevista de Damon Albarn en la que el líder de Blur y de Gorillaz comentó que la cantante de country-pop "no escribe sus propias canciones".

La cuenta de Twitter del medio citó un fragmento de la entrevista en el que el músico era cuestionado sobre estrellas de pop actuales, como Billie Eilish y Taylor Swift.

“Albarn comparte sus pensamientos sobre las listas de popularidad de los artistas musicales de hoy en día: ¿Billie Eilish? ‘Creo que ella es excepcional’. ¿Taylor Swift? ‘Ella no escribe sus propias canciones’”, decía el tuit de Los Angeles Times.



Taylor Swift retomó la publicación en su cuenta de Twitter para responder al cantante mencionándolo en el tuit, algo que no hizo la cuenta que compartió la entrevista.

“Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu declaración es completamente falsa y muy dañina. No te tienen que gustar mis canciones, pero es realmente jodido intentar desacreditar mi escritura”, respondió Taylor a las declaraciones de Albarn.

Las reacciones de los fans de Taylor Swift

Después de la respuesta de Taylor Swift, la cantante se volvió tendencia en Twitter por las reacciones de sus fans defendiéndola de los comentarios de Damon Albarn.

Los ‘swifties’, como se hacen llamar los fans de Taylor, calificaron a Albarn como “machista” y lo sumaron a la lista de hombres que han intentado desacreditar a la cantante.



Incluso Gabriel Boric Font, presidente electo de Chile, respondió al tuit de Taylor Swift mostrándole su apoyo desde el país sudamericano.

"Aquí en Chile tienes un enorme grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a hombres que necesitan insultar o mentir para recibir atención. Abrazos desde el sur, Taylor", escribió Boric Font.

La disculpa de Damon Albarn

Después de la polémica que generó el tuit de Taylor, Damon Albarn se disculpó con la cantante respondiendo al tuit.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre escribir canciones y tristemente fue reducida a clickbait. Me disculpo sin reservas e incondicionalmente. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”, escribió el creador de Gorillaz.

¿Qué decía la entrevista de Damon Albarn sobre Taylor Swift?

Albarn conversó con el periodista Mikael Wood sobre un concierto que tuvo en el Walt Disney Concert Hall, en donde el músico se presentó solo con un piano frente a la audiencia y describió la experiencia como “difícil”, porque no podía “esconderse detrás de nada”, como una banda.

Dentro de la conversación, Albarn mencionó que de esta manera los artistas quedan expuestos y se revela si las canciones “son buenas o fueron populares por el sonido y la actitud”, una situación que “la música moderna no podría soportar”.

Mikael Wood mencionó a Taylor Swift como un ejemplo de artista contemporánea que no recae en los disfraces musicales de los que hablaban para presentar sus canciones, describiéndola como una “excelente compositora” y coescritora de sus temas. Fue en ese momento en el que Albarn dio la polémica declaración.

“Ella no escribe sus propias canciones. Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Creo que ella es excepcional”, comentó Damon Albarn en la entrevista.