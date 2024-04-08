Así vivían los mayas los eclipses: rituales, creencias y más

Video Los mayas tenían impactantes rituales para recibir los eclipses: así los vivían

A propósito del eclipse total de Sol de este 8 de abril de 2024, te decimos cómo vivía la civilización maya este tipo de fenómenos astronómicos en la antigüedad.

Al sur de México y en algunos países cercanos a la frontera mantenían una curiosa relación con los eclipses, pues estos fenómenos astronómicos tenían una carga cultural y religiosa importante para los mayas, quienes lograron desarrollar un calendario sorprendentemente efectivo para definir su estilo de vida.

La astronomía desempeñaba un papel crucial en su sociedad, y los eclipses eran momentos de gran significado.

Los mayas y la importancia de los eclipses Imagen Imagen creada con IA

Predicción y observación astronómica maya

Los antiguos mayas se destacaron como observadores del cielo. Como matemáticos consumados, registraron sistemáticamente el movimiento del Sol, los planetas y las estrellas. Aprovechando la claridad y oscuridad del cielo hace varios siglos, pudieron predecir fenómenos astronómicos y construir un calendario complejo. Además, erigieron pirámides y otros monumentos para ubicar temporalmente los solsticios y equinoccios.

Significado religioso de los eclipses para los mayas

Para los mayas, los eclipses solares y lunares no eran simplemente eventos astronómicos; tenían un carácter religioso profundo.

Eclipses solares:

Los atardeceres estaban asociados con la muerte y el deterioro. Según su creencia, Kinich Ahau, el dios del Sol, viajaba por el inframundo maya (Xibalbá) durante la noche. Con cada eclipse solar, creían que Kinich Ahau estaba siendo debilitado por su contraparte y, por lo tanto, realizaban rituales para ayudarlo a sanar.

El eclipse solar del próximo 21 de agosto se verá de manera parcial en Puerto Rico. Imagen Inter News Service/NASA



La nobleza, especialmente el rey, llevaba a cabo sacrificios de sangre, perforando sus cuerpos y recolectando las gotas de sangre para quemarlas como ofrendas al dios del sol. Esta 'sangre de reyes' era la forma más alta de sacrificio, destinada a fortalecer a Kinich Ahau.

Rituales mayas Imagen Imagen generada con IA

Eclipses lunares:

Los mayas también rastreaban los nodos lunares y predecían los días en los que habría eclipses lunares. Estos fenómenos celestes eran considerados presagios o mensajes de los dioses.

Registro do eclipse lunar no México. Imagen ALFREDO ESTRELLA / AFP via Getty Images



Durante los eclipses lunares, realizaban ceremonias y sacrificios para asegurar la protección divina y mantener el equilibrio cósmico.

Este evento astronómico era observado por los mayas con reverencia y atención. No solo marcaría un momento de belleza celestial, sino también un recordatorio de su profunda conexión con el cosmos y su búsqueda espiritual.

Los eclipses eran interpretados por la cultura maya como señales divinas, y su observación y rituales formaban parte integral de su vida cotidiana y creencias religiosas.