Libro escolar anunció el eclipse solar del 8 de abril de 2024 hace 31 años: ¿cómo lo supo?

Video Un impactante eclipse total de Sol convertirá el día en noche: ¿cómo y cuándo verlo?

Pruebas de que un libro de texto de Geografía en México, publicado en 1993, mencionó el eclipse total de sol que se llevará a cabo el próximo 8 de abril de 2024 ya circulan en Internet y han sorprendido a usuarios de redes sociales.

El libro de texto que anunció el eclipse de este 8 de abril 31 años antes

En 1993, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en México publicó un libro de texto de Geografía que se convirtió en una fuente de conocimiento para los estudiantes de cuarto grado. Este libro, elaborado como parte de las acciones para restablecer el estudio sistemático de la geografía en la educación primaria, tenía como objetivo proporcionar información sobre lugares y sus características.

El eclipse solar del 8 de abril de 2024 fue uno de los eventos destacados que este libro mencionó. Aunque parecía lejano en ese momento, el libro nos advertía sobre este fenómeno astronómico que capturaría la atención de todo el país.

Libro de texto de 1993 que hablaba sobre el eclipse de sol de abril de 2023 Imagen Facebook

¿Cómo sabían los astrónomos desde hace más de 30 años sobre el eclipse?

Los astrónomos estaban seguros de que habrá un eclipse total de Sol el 8 de abril de 2024 desde hace décadas, incluso por al menos unos cientos de años con gran precisión.

Los eclipses se pueden predecir debido al cálculo de las órbitas de la Tierra y la Luna, que hace que sea posible determinar de forma muy precisa el trayecto y las posiciones de sus sombras. Además, los eclipses son fenómenos que se manifiestan de forma cíclica, lo que conlleva una mayor posibilidad de predicción, según señala el sitio 'Muy Interesante'.

Uno de los cálculos que hacen posible esto es la simplificación de Bessel, aunque desde los mayas ya existían ciertas operaciones matemáticas y astronómicas para dar con estas fechas.

Eclipse Imagen Getty

¿Cómo y dónde ver el eclipse total de Sol este 8 de abril de 2024?

El eclipse total de Sol será visible en México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pero nuestro país tendría las mejores condiciones climáticas para su observación. Por esta razón, la comunidad científica en México lo llamó el Gran Eclipse Mexicano.

El Instituto de Geofísica planificó diversos eventos de divulgación para fomentar el conocimiento sobre este espectacular fenómeno natural: Conferencias, concursos, entrevistas y videocápsulas se presentaron a lo largo del año para preparar a la población y permitir que todos disfrutaran de este evento único.

En Mazatlán, Sinaloa, el eclipse iniciaría a las 9:51:23 a.m., y la fase total del eclipse comenzaría a las 11:07:25 a.m., durando 4 minutos con 20 segundos. Esta duración sería la mayor en todo el continente. Otras ciudades de México, como Durango, Torreón y Monclova, también podrían ver el eclipse total, aunque con una duración menor. La mayoría del país experimentaría el eclipse parcial, con la Luna cubriendo alrededor del 79 % del disco solar en la Ciudad de México durante la fase máxima del eclipse.

La astrónoma Isabel Hawkins del Exploratorium de San Francisco recomienda observar las sombras e imágenes que se forman del sol a través de las ramas de los árboles o simplemente cruzando los dedos, pero mirando hacia abajo, hacia el piso.

También se puede usar una sábana blanca, extendiéndola en el piso y dejando pasar la imagen del sol por los dedos cruzados.

Estas técnicas permiten una forma segura y simple de experimentar el eclipse sin el riesgo de daño ocular.