Eclipse Total de Sol 2024

Durante el eclipse de Sol del 8 de abril los colores se verán diferentes: la ciencia explica por qué

El 8 de abril del 2024, Norteamérica observará un eclipse solar. El espectáculo astronómico ‘cambiará’ la manera en que vemos los colores: esta es la explicación científica sobre el fenómeno conocido como el efecto Purkinje.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Un impactante eclipse total de Sol convertirá el día en noche: ¿cómo y cuándo verlo? 

El eclipse solar del próximo 8 de abril no viene solo, sino que estará acompañado de un par de fenómenos científicos que prometen fascinar tanto a niños como a entusiastas de la astronomía y ciencia en general. Además de que coincidirá con el paso del Cometa Diablo, podrá en evidencia el efecto Purkinje, por lo que los humanos veremos algunos colores de manera distinta.

El eclipse solar del 8 de abril ‘cambiará’ los colores: la explicación del efecto Purkinje

El efecto Purkinje, también conocido como el cambio de Purkinje, es un fenómeno visual que ocurre cuando la luz ambiental disminuye. Para entenderlo, primero necesitamos saber que nuestra retina (parte del ojo) tiene dos tipos de células: conos y bastones. En condiciones de luz brillante, percibimos los colores principalmente a través de los conos, sin embargo, cuando la luz se vuelve tenue, los bastones, toman el relevo. Los bastones son más sensibles a la luz, pero menos sensibles al color, lo que provoca un cambio en la percepción del color.

Los colores rojos y naranjas son los que mejor se aprecian con la luz, mientras que los azules y verdes se vuelven más prominentes en la oscuridad.

Este fenómeno recibe su nombre en honor a Jan Evangelista Purkyñě, un anatomista, fisiólogo, y botánico checo, que lo describió en 1819 durante sus caminatas nocturnas.

El efecto Purkinje sucede todos los días en la transición de la noche a la mañana o de un ambiente luminoso a uno anochecido, pero no solemos notarlo porque los cambios suelen ser muy tardados o bruscos.

No obstante, el eclipse solar del 2024 nos regalará tiempo de transición del día a la ‘noche’ ideal (de unos minutos) para que este se perciba más fácilmente. Además de que miles de personas se darán el tiempo de observarlo, así como sus impactos a su alrededor.

Eclipse total solar
Eclipse total solar
Imagen Getty Images

¿Qué colores usar el 8 de abril durante el eclipse solar?

La decisión es completamente personal, pero, si quieres apreciar el efecto Purkinje de manera más clara, la recomendación es usar ropa o accesorios de color verde o azul, que se verán más brillantes y vibrantes durante el eclipse, mientras que otros colores como el rojo se verán más apagados.

Además, se puede utilizar una combinación contrastante de verdes y rojos para crear un efecto aún más llamativo.

Los colores azules, verdes y morados se podrán ver más nítidamente que los rojos y naranjas durante el eclipse solar.
Los colores azules, verdes y morados se podrán ver más nítidamente que los rojos y naranjas durante el eclipse solar.
Imagen Getty Images

¿El eclipse solar es peligroso?

El evento en sí no representa ningún riesgo para la humanidad o planeta en general. No obstante, quienes deseen verlo, deben tomar medidas de precaución para garantizar una observación segura.

La principal es no mirar directamente al Sol sin protección, ya que su radiación puede dañar los ojos de manera irreversible.

Eclipse solar total.
Eclipse solar total.
Imagen iStock


La única manera segura de ver al astro en un eclipse solar es con filtros solares certificados, ya sean lentes o filtros para cámaras, telescopios u otros.

Nunca hay que usar lentes de sol normales, radiografías, telescopios, cámaras o filtros no certificados.

¿Te emociona presenciar el eclipse solar del próximo 8 de abril? Cuéntanos en los comentarios si harás algo especial ese día.

