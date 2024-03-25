Los cometas más famosos que han 'rozado' la Tierra: El Cometa Diablo pasará 'cerca' muy pronto

Video Todo sobre el cometa diablo que ‘rozará’ la Tierra en abril y es más grande que París

Los cometas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, apareciendo en el cielo nocturno como espectaculares presagios cósmicos. A continuación, te presentamos una lista de los cometas más importantes de la historia, que han dejado una marca indeleble en la ciencia.

Cometas emblemáticos: Los 6 más relevantes de todos los tiempos

PUBLICIDAD

Cometa Hale-Bopp

Fue en 1995 cuando los astrónomos Alan Hale y Thomas Bopp descubrieron este cometa de período largo que tuvo una gran popularidad, ya que estuvo entre los cometas más impresionantes que se observaron en la década de los noventa.

De acuerdo a los registros, mide alrededor de 60 kilómetros de diámetro y pudo ser visto a simple vista durante 18 meses en 1996 y 1997.

Lamentablemente, dicho astro tarda alrededor de 2 mil 534 años en dar la vuelta al sol y no se espera que regrese al sistema solar interior por la misma razón.

Cometa Hale-Bopp Imagen The Grosby Group

Cometa Hyakutake

Muchos creen que los cometas son solo descubiertos por personas expertas en la astronomía; no obstante, este no fue así en el siguiente caso. Resulta que un japonés aficionado llamado Yuji Hyakutake fue quien dio con el cuerpo espacial en 1996 con tan solo un par de binoculares.

Su núcleo medía entre 1 y 3 kilómetros, lo cual resulta ser bastante pequeño respecto al promedio, pero tuvo un brillo sin igual que lo hizo destacar de inmediato. De acuerdo a la NASA, su intenso color fue resultado de su paso cercano por la Tierra y a la par esto también hizo que los observadores desde la Tierra pudieran ver el costado del cometa.

Cometa Imagen The Grosby Group

Cometa Halley

Posiblemente el cometa más famoso de todos, el cometa Halley, denominado así en honor al astrónomo Edmond Halley, se destaca por su retorno periódico a la Tierra cada 76 años. Documentado por primera vez en el siglo IV a.C., su aparición periódica ha sido observada y registrada durante siglos, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la comprensión humana del cosmos.

PUBLICIDAD

Este cuerpo espacial de aproximadamente 15 kilómetros destaca porque gracias a él los expertos entendieron que los cometas no solo pasan una vez cerca de la Tierra, sino que de hecho muchos son visitantes recurrentes. Como dato curioso, Halley predijo correctamente que el cometa regresaría en 1758 gracias a las teorías de la gravitación y los movimientos planetarios de Isaac Newton.

El cometa Halley fue visto por última vez en el cielo en febrero de 1986 y se espera que vuelva a ser visible nuevamente en 2061.

Cometa Halley Imagen The Grosby Group

Cometa Diablo

También llamado 12P/Pons-Brooks, es el cometa que actualmente está en boca de todos gracias a que será visible en su máximo esplendor el próximo 21 de abril y resulta ser veces más grande que el Everest.

Fue en 1812 cuando el astrónomo Jean-Louis Pons lo descubrió en el cielo y en 1833 William R. Brooks, también lo encontró por accidente, lo cual hizo que el cometa llevara el nombre de ambos. Su apodo de Cometa Diablo le fue puesto debido a su apariencia, ya que en las imágenes que se han capturado se puede apreciar dos destellos de luz alargados, los cuales dan la impresión de parecer dos cuernos.

Al tardar en regresar 71 años a la Tierra significa que será visible de nuevo en el verano de 2095, por lo cual no debes perder esta oportunidad única en la vida.

Imagen @astrocatinfo / Twitter

Cometa Shoemaker-Levy 9

En 1993, Eugene, Carolyn Shoemaker y David Levy fueron las personas que vieron este cometa, pero lo extraño es que cuando fue descubierto estaba dividido en más de 20 pedazos y viajando alrededor de Júpiter en una órbita de dos años, según la NASA.

PUBLICIDAD

Un año después, dichos fragmentos chocaron contra el planeta, lo que dejó boquiabiertos a muchos científicos al observar la primera colisión de este tipo en nuestro Sistema Solar. Los expertos sospechan que Shoemaker Levy-9 fue capturado por la gravedad de Júpiter por 20 o 30 años antes de que comenzara a fragmentarse.

Imagen The Grosby Group

Cometa 19P/Borrelly

El astro de 8 kilómetros de largo fue descubierto por primera vez el 28 de diciembre de 1904 por el astrónomo francés Alphonse Borelly y visto por última vez cerca de la tierra en febrero de 2022.

Algo a resaltar es que la nave espacial Deep Space 1 visitó el cometa Borelly en 2001 y reveló las mejores imágenes y datos científicos sobre él. Este cometa pasará cerca de la Tierra nuevamente el 11 de diciembre de 2028 y será facilmente detectado.

Cometa Borrelly Imagen NASA