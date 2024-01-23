¿A qué huele el Universo? Astronautas al fin lo revelan y es impresionante

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

¿Alguna vez te has preguntado que olores o aromas emite el Universo? ¿A qué olerá? Pues la respuesta a esa pregunta ya es posible gracias a las misiones espaciales que se han realizado hasta ahora y a los astronautas que han compartido su experiencia.

A pesar de lo que pueda llegar a esperarse, tanto nuestro planeta Tierra, como el Universo, emiten varios olores, los cuales, generalmente, son desagradables, según Space.com, y si a esto le sumamos que los trajes espaciales también encierran el aire y los malos olores, los astronautas se han visto condenados a soportar aromas muy poco placenteros a lo largo del tiempo.

¿Cómo podemos saber a qué huele el Universo?

Los astronautas han descrito durante décadas, después de varias misiones espaciales, los fuertes olores que se adhieren a sus trajes espaciales después de regresar asus cámaras cerradas por aire, por lo que pueden presumir que a este tipo de aromas es a lo que huele el Universo y el espacio exterior.

Aunque otros científicos afirman que el espacio no huele, pues no hay gases ni aire que puedan desprender un aroma característico: sólo exisye el vacío.

¿A qué huele el Universo?

A lo largo del tiempo, hay varios olores que han sido descritos de diferentes cuerpos espaciales, como los que te ennumeramos a continuación:

1. "Carne quemada metálica" o "Barbacoa" = La Luna y las estrellas

Los astronautas que estuvieron a bordo de los alunizajes del Apolo, describieron un olor parecido a la pólvora, mientras que otros que atravesaron la Estación Espacial Internacional compararon el olor con el de un filete quemado.

¿Qué significa? El hedor metálico a carne quemada puede atribuirse a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), que se encuentran en los alimentos carbonizados en la Tierra y se encuentran habitualmente en el espacio exterior, según explican los científicos. Aunque también puede deberse a una reacción al oxígeno: átomos individuales de O2 que se adhieren al traje espacial de los astronautas antes de que caminen hacia el vacío sin aire del espacio y se represurizan al volver a entrar, combinando con otros átomos de oxígeno para formar ozono u O3.

Imagen Shutterstock

Por otro lado, el astronauta Tim Peake, en su libro 'Por qué el espacio huele a barbacoa y otras preguntas que sólo un astronauta puede responder', comparte que el aroma se ha comparado con un "bistec a la plancha, metal caliente, gases de soldadura y olor a barbacoa" o “a salchichas asadas sobre una parrilla de carbón”.

2. "Ron con frambuesas" = Polvo cósmico en una galaxia

El exquímico de la NASA Steve Pearce embotelló uno de los aromas en el perfume 'Eau de Space' en 2020, el cual huele a ozono: "amargo y ahumado e incluso a ron y frambuesas", una descipción que algunos de los tripulantes de las naves espaciales que se quitaron los cascos después de 'caminar' en el espacio informaron.

Este olor se ha relacionado con Sagitario B2, una gran nube de polvo en el centro de nuestra galaxia que contiene una gran cantidad de alcohol,

incluido alcohol vinílico, metanol y etanol, además de formiato de etilo, que posee una fragancia dulce que tienen las frambuesas y el ron.

3. Gases intestinales = Urano

Algunos agentes del espacio en 2018, aseguraron que Urano huele a "flatulencia".

Este olor puede ser provocado debido a que el séptimo planeta de nuestro sistema solar está formado por sulfuro de hidrógeno, un compuesto que crea el aroma a flatulencias o huevos podridos.

Imagen Shutterstock



Junto con sus condiciones inhóspitas y sus extremadamente bajs temperaturas, esta característica le suma a Urano a la etiqueta de 'Inhabitable'.

4. Orina = Cometas

Algunos objetos celestes tienen su propio olor, como los cometas, que han sido catalogados como algunos de los más apestosos, a pesar de ser hermosos.

En el 2014 los científicos descubrieron un olor como a orina en estos astros, ya que están compuestos de sulfuro de hidrógeno (igual que Urano) alrededor de las bolas de hielo y tierra, y amoníaco. Aunque también despiden un extraño y dulce aroma a almendras, según los expertos.

Chuvas de meteoroso vem como fragmentos de cometas que atravessam o espaço. Imagen koo1980/Getty Images/iStockphoto

5. Gasolina = Titán (luna de Saturno)

Los astronautas presumen que la luna más grande de Saturno, Titán, tiene un olor distintivo a gasolina.

Esto podría deberse a que el satélite está cubierto de ríos y lagos de petróleo, al igual que la atmósfera que posee una densa niebla tóxica de hidrocarburos (benceno), que son las moléculas que forman el petróleo crudo que se utiliza para producir gasolina.

Imagen Shutterstock



¿Qué otros aromas te gustaría que definieran los astronautas?