¿Los perros iniciarán guerra ente humanos y extraterrestres? Loca teoría de TikTok lo afirma

En Tiktok se replican diversas teorías conspirativas nacidas en Internet , las cuales generan polémica entre las personas y aquí te contamos una de las más locas que se hizo viral en los últimos días, pues propone que los perros podrían ser la clave para que en un futuro exista un conflicto armado entre humanos y extraterrestres.

La cuenta de TikTok @maldito.perturbador, que cuenta con más de 100 mil seguidores, se dedica a exponer datos inquietantes sobre temas diversos e hizo un planteamiento bastante peculiar.

¿Cómo podrían los perros ser culpables de una guerra entre humanos y seres de otros planetas? Te explicamos lo que dice esta teoría.

Según el internauta, una invasión alienígena sería posible si la NASA envía a un perro al espacio para atravesar un agujero de gusano. De tal modo, el animal llegaría a otro sistema solar gracias al portal de corta duración.

El can podría llegar así a un planeta con vida donde, de acuerdo con la idea del tiktoker, los habitantes pensarían que es un ser inteligente, a tal punto de creer que él mismo construyó la nave donde viajaba.

" Luego intentarán descifrar su lenguaje para comunicarse con él. Si lo descifran estos seres podrán hablar con los perros, luego mandarán una señal para que llegue a nuestro sistema solar y a nuestro planeta", explica el tiktoker.



Dicha señal sería mandada en forma de ladridos y, posteriormente, al no saber qué está ocurriendo exactamente, la NASA optaría por mandar a otro perrito al mismo planeta que el primero.

Al ver al segundo animal, supondrían que llegó en rescate del primer can y así llegarían a la conclusión de que la Tierra está habitada y gobernada por perros, no por humanos.

Con la curiosidad de saber cómo es el planeta de origen de ambos perros, los extraterrestres visitarían la Tierra. Tras notar que ellos son mascotas y llevan correas, pensarían que los humanos son una especie invasora que esclavizó a los perros tiempo atrás.

Al final, para ayudar a los animales y liberarlos de la humanidad, comenzarían una guerra para poner fin al sufrimiento de todos los perritos.



El video con la teoría publicado por @maldito.perturbador, aculumó más de 2 millones de vistas y puntos de vista diferentes por parte de los internautas, quienes se dijeron sorpendidos por el planteamiento.

"No lo había pensado, podría ser, pero en un futuro muy lejano", "Qué onda con esta teoría está tan rara que hasta me hizo sentido", "Las probabilidades son pocas pero nunca cero, no lo olvidaré" o "La primera vez que la vi pensé que era una tontería, ahora pienso que no está lejos de la realidad".



Por otro lado, hubo quienes pensaron que la idea de que los perros ocasionen una guerra podría ser muy buena para una película o ser parte de algún capítulo de 'Rick y Morty'.

También hubo quienes se mostraron incrédulos ante la guerra provocada por los perros e incluso dieron algunas razones de por qué los hechos nunca podrían pasar. ¿Tú que piensas al respecto?.

"Pero si entienden el idioma perruno, ¿no creen que el primer perro les diga lo que realmente paso para llegar ahí? Es lo más lógico", "Sería culpa de la NASA, no del perro, ya que esta lo mando ¿o no?", "En realidad el causante sería un humano, por que un humano agarró al perro y lo mandó al espacio" o "En primera, los agujeros de gusano están a muchos años luz de la Tierra, seguro que el primer perro ni siquiera llegaría con vida", fueron algunos de los comentarios en el video.