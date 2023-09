Bodas arruinadas por los invitados: estas anécdotas hicieron llorar y reír al Internet

‘Yeetnpotatoes’ admitió que, de alguna manera, él fue quien ‘arruinó’ la boda de la mamá de su mejor amigo: “Por alguna razón, no contrataron a un DJ y, de último minuto, la mamá (de su amigo, la novia), me pidió que me encargara de los CD’s y me dio instrucciones verbales de cuándo poner cada una de las canciones. Le intenté advertir que no estaba entendiendo, pero me dijo que confiaba en mí”.