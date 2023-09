Invitados a boda dejan plantados a los novios, ellos convocan a desconocidos y arman la mejor fiesta

Otros compartieron que han pasado por situaciones similares: "hace una semana fue la boda de una amiga, pese a que confirmaron faltaron más de la mitad de los invitados... me dió muchísimo coraje" , "Así pasó en mi boda, falto toda la familia de mi esposo pero la mía todos me acompañaron y gracias a ellos y mis amigos todo salio bien pero aún así", "Eso de faltar a los eventos se está haciendo costumbres, me pasó igual en mi boda, personas que se supone eran "importantes" no llegaron.", "Es importante para ti no para ellos, por eso yo dejé de hacer fiestas a mi boda faltaron más de 30 personas y de ahí se me quitó la maña", "hace no mucho asistí a una y se supone que solo cancelaron 5 y faltaron más de 30 personas", entre otras historias.