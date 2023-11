Rifan videojuegos y usan las becas de sus hijos: fans del Boca Juniors hacen de todo para ir al partido

El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores, uno de los eventos futbolísticos más importantes de Latinoamérica, donde el Boca Junior perdió 2 goles a 1 contra el equipo brasileño Fluminense.

Fanáticos del Boca Juniors hacen de todo con tal de asistir al partido

Al parecer, en Sudamérica se vive la pasión de futbol más intensamente que en México y estos ejemplos nos lo dejan muy claro.

Aunque Argentina no pasa por su mejor momento en cuestión económica, los fanáticos del Boca Juniors hicieron todo lo posible para viajar hasta Río de Janeiro y conseguir entradas para el partido.

Un padre fanático de este equipo se ha hecho viral tras presumir que estaba orgulloso de gastar las dos becas de estudio que consiguió su hijo para poder acudir con él a la Copa Libertadores.

“Acá estamos por él. Él ganó dos becas con su esfuerzo con sus estudios, él puso toda la guita (dinero) para traernos acá. Quiero agradecer a mi mujer y mi hija por animarnos a estar acá. Las amamos con el corazón, no podemos creer que estamos acá”, dijo el padre a TyC Sports.



El señor compartió que ellos son de San Nicolás, una ciudad de Argentina, y una empresa se encarga de dar apoyos económicos a los estudiantes más destacados.

“Mi hijo ganó la beca dos años seguidos, con gran parte de esa plata (dinero) compramos los pasajes y las entradas”, explica el señor mientras abraza a su hijo.



Pero eso no fue todo. La cuenta de TikTok @labomboneragopro compartió un video muy breve en el que un niño, no mayor de 12 años, explica al reportero del mismo medio.

“Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi Play(Station) para venir acá y no tenemos ni entradas. Pero mira, ¿qué es esto? ¡Sale Boca!”, grita el menor.

Redes sociales opinan sobre los fanáticos del Boca Juniors

Ambos videos se volvieron virales, generando una serie de comentarios de aquellos que entienden su pasión por el equipo argentino, mientras que otros consideran exageradas las reacciones.

“Que se haga viral y los de Boca deben regalarle un Play5”, “A los de Boca no nos disciplina nadie”, “Que le hagan otra entrevista después del resultado”, “Las cosas se recuperan, pero ese momento con su papá se lo llevará hasta la tumba”, “Así las prioridades en Argentina”, “¿Cómo les decimos?”, “Un fanatismo muy malo, abandonó su futuro por 2 o 3 días en Brasil y un partido de fútbol. No puedo entender”, “Imagínate desgastarte física y mentalmente para conseguir las becas y que tu padre, adicto al futbol, te quite el dinero” y “¿Cómo tener el valor de gastarte las becas de su hijo para ver gente pateando una pelota”, fueron los textos que dejaron algunos internautas en X.