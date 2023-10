De Netflix a la vida real: 'Club de Cuervos' participará en 'Kings League Américas' de Piqué

En 2022 el mundo vio nacer a la Kings League y ahora que se volvió un fenómeno mundial, llegó para conquistar América Latina con su edición 'Kings League Américas'.

¿Qué es la 'Kings League'?

Si te preguntas qué es exactamente la Kings League es un torneo de fútbol propiedad del exfutbolista Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos, donde 12 equipos se enfrentan en la cancha para ganar el codiciado trofeo.

Sus reglas no se apegan al fútbol tradicional y las escuadras creadas son presididas por un exjugador o influencer deportivo. Su primera edición realizada en España resultó ser todo un éxito, pues fue uno de los eventos más vistos en Internet y ahora el pasado 24 de octubre, se presentaron de manera oficial a los participantes que estarán a cargo de las plantillas.

Algunos de ellos resultaron ser el Chicharito Hernández, los influencers Werevertumorro , Escorpión Dorado y Germán Garmendia, solo por mencionar algunos.

Una de las noticias que terminó impactando a los seguidores de la 'Kings League' es que uno de los equipos resultó ser Club de Cuervos, el cual fue creado gracias a la serie de Netflix que lleva el mismo nombre.



Resulta que dicha agrupación era ficticia, pero saltó a la realidad gracias a dicho evento y para hacer oficial tanto Luis Gerardo Méndez como Mariana Treviño, compartieron la noticia en sus redes sociales con un video divertido donde retoman sus papeles como los hermanos Iglesias.

Dentro, se puede observar como Piqué contacta a Isabel, presidenta del Club de Cuervos, para ofrecerle un lugar en la 'Kings League Américas' y si bien ella lo rechaza, Chava Iglesias la convence de participar.

¿Quién es Mercedes Roa, la presidenta de Club de Cuervos en 'Kings League Américas'?

A raíz de esta confirmación las personas comenzaron a preguntarse quién sería el presidente o presidenta del club y resultó ser Mercedes Roa, una reconocida streamer mexicana que crea contenido relacionado con el fútbol y es una gran fanática del equipo Boca Juniors.

Con más de 10 millones de seguidores en TikTok, incluso ha grabado a lado de famosos jugadores para su contenido, lo cual siempre encanta a sus fans.

Así reaccionó Internet al anunció de la participación de Club de Cuervos en la 'Kings League Américas'

Como era de esperarse la noticia se volvió tendencia en Twitter y los usuarios no tardaron en crear memes al respecto, debido a que de manera repentina el Club de Cuervos vuelve a estar vivo.

"LOCURAAAA!!!! CUERVOS CUERVOS EHHHH AHHHHHHHH", "Genios, gracias por esto", "Jajaja lo mejor que pudieron haber hecho. Ya empezó bien la kings league", "Voy a poder sacar mi outfit de Club de Cuervos sin que me digan que esa madre ya pasó", "El crossover más épico de la historia", "Excelente! Odiaba a piqué pero ya no tanto", "Ya era necesario este regreso", "El mejor equipo de la Kings League de lejoooos", o "Mi madre me dio la vida, pero los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo las ganas de vivirla", fueron algunos de ellos.



Algo que también cofesaron los que están entusiasmados es que debido a este acontecimiento volverán a ver la serie 'Club de Cuervos', por lo cual no sería una sorpresa que se posicianara nuevamente en el top 10 en Netflix.



Una de las quejas más mencionadas en la red social es que Chava Iglesias, el protagonista de la serie, no será el presidente del club, pero aún así se espera que tanto Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño aparezcan aunque sea una vez en el evento caracterizados como sus antiguos personajes.

