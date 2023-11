Acusan a Lionel Messi de coquetear con reportera y los fans se lanzan en acalorado debate

Lionel Messi es quizá el mejor jugador de futbol de los últimos tiempos, pero eso no quiere decir que se salvé de los escándalos.

¿Messi coqueteó con una reportera?

El deportista argentina se ha caracterizado por ser muy reservado en cuanto a su vida personal, fue captado en una reciente entrevista un tanto intimidado por la presencia de una periodista durante su paso por la alfombra roja de la ceremonia de su octavo ‘Balón de Oro’, el mayor ganador de la historia de este prestigioso reconocimiento.

Sofí Martínez le hizo un par de preguntas a Messi, comenzando con algunos halagos por todo lo que ha logrado en su carrera, pero los internautas no dejaron pasar la oportunidad de señalar que él se veía nervioso.

“Soy un hombre agradecido de la carrera que tuve, de los momento que me tocó vivir y, obviamente, en estos últimos años haber conseguido la Copa América y el Mundial porque cerraba muchas cosas, es sueño de cualquiera de ser el campeón del mundo, después de haberlo peleado por muchísimo tiempo (...) era el que me faltaba”, expresó.

Redes sociales cuestionan si Messi coqueteó durante una entrevista

Como era de esperarse, en la sección de comentarios de la cuenta Generación F hubo un fuerte debate entre si había algo entre ellos o simplemente se malinterpretó dicha situación.

“Sofi Martínez ya ganó solo con que lograran chipearla con Messi”, “Dios, no me imagino lo mal que la debe estar pasando Antonella (esposa de Messi)”, “Es el karma que está pagando Anto, ella mira así a Beckham”, “Acá pasa algo, no puede disimular el nerviosismo”, “No sé, todos iguales”, “Messi esconde algo, entre ellos pasó o pasa algo, miren su cara”, “Messi mira así a todos, ¿no han visto otras entrevistas que hace”, “Messi, no nos decepciones” y “Por ti yo creía que no todos eran iguales”, fueron algunos de los textos.



Mientras que la grafóloga mexicana Maryfer Centeno hizo un análisis corporal del futbolista y llegó a la conclusión de que ambos sienten atracción y que sí hubo un poco de coqueteo entre ellos.

“Las miradas hablan sin duda alguna, nada más quiero que veas aquí hasta tímida se pone Sofía Martínez, la reportera. Él, el gran Lionel Messi, mira... fíjate qué interesante porque cuando tú te das cuenta que alguien te está viendo es porque ya lo hizo 7 veces. Quiero que veas cómo se pone de nervioso y lo que hace es un gesto apaciguador porque se rasca, es un micropicor, ella baja la mirada... ¡Por favor! Esta es la reacción típica del coqueteo", expresó en Instagram.

¿Crees que Messi realmente coqueteó con la reportera o simplemente estaba nervioso por otras razones? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.