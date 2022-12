Mujer crea video de 'Dragon Ball' para anunciar embarazo: reacción de su esposo se hace viral

'Dragon Ball' es una de las series animadas japonesas más populares del mundo, y aunque se han realizado fiestas temáticas de dicha caricatura , una latina dio un paso más allá y utilizó al personaje Vegeta para anunciar que estaba esperando un bebé.

Anuncio de embarazo se hace viral en TikTok por ser de 'Dragon Ball'

Analy, una mujer originaria de Perú, fue a quien se le ocurrió la idea de crear un video con imágenes de dicho anime para dar la noticia y todo lo dejó evidenciado en su cuenta de TikTok @ana_ly_38.

El 16 de diciembre, fue cuando compartió en su perfil el video que hizo y la reacción de su familia al verlo, es decir su esposo y sus dos hijos.

La tiktoker compiló en su material fragmentos donde aparece Vegeta, uno de los personajes principales de la caricatura, dando la noticia junto al narrador de la misma serie.

"Te saluda el príncipe de todos los sayayines para decirte... Kaiosama te ha bendecido Steven Cobeña, ya no entrenarás solo, en 9 meses llegará tu guerrero sayayin. Analy está embarazada, vas a ser papá, felicidades", es parte del mensaje que se puede escuchar en el clip.

El video resaltó por la reacción del esposo al ver el anuncio de embarazo de 'Dragon Ball'

Gracias a su originalidad, el tiktok logró esparcirse en la red, y lo que lo hizo tan exitoso, además del creativo anuncio de Dragon Ball, fue la reacción que tuvo su esposo, quien mantuvo una cara de confusión la mayor parte del tiempo.

Incluso cuando su esposa le mostró la prueba positiva de embarazo una vez que terminó el video, parecía aún no entender lo que estaba pasando y en cambio sus hijos, captaron el mensaje al abrazarla y felicitarla.

Analy, después demostró que su esposo pudo reaccionar y se mostró feliz porque pronto sería padre, pues entendió que no se trataba de una broma.

En pocos días, este video se volvió viral (al igual que el de la chica que se pintó la uñas de Dragon Ball) y obtuvo hasta el momento 4.2 millones de vistas y más de 300 mil likes.

Dentro de los comentarios, los usuarios expresaron que la cara de su marido fue lo mejor, pues les provocó risas incontrolables.

"Los efectos y sonidos precisos, la cara de tu esposo, morí", "El papá estaba agarrando señal, no puedo con su cara de confusión", "Su cara fue única, me mató de risa", "Se le reinició el software a tu marido", y "Me encanta que se quedó procesando lo que estaba viendo", fue como se expresaron los internautas.



Otros también expresaron que sintieron envidia, pues les gustaría recibir un anuncio como el que hizo la joven porque es más divertido y dinámico.

Crea tutorial para que cualquiera pueda hacer el anuncio de embarazo

La creación de Analy, también hizo que le preguntaran cómo es que hizo su video de 'Dragon Ball' paso a paso y para disipar las dudas, creó un tutorial que ya está disponible en su cuenta.

Ella compartió que utilizó algunas aplicaciones, descargó algunos audios para modificarlos y los acomodó junto con las imágenes de Vegeta.

Gracias a esto, diversas mujeres se animaron a comentar que usarán el tutorial para hacer su anuncio de embarazo muy parecido al de Analy, debido a que sus esposos también son fanáticos de la serie y ella las animó para que lograran completarlo.