Hombre realiza 'baby shower' para sus dos esposas al mismo tiempo: video causa indignación

Los videos virales de TikTok suelen replicarse con rapidez en diversos países, y algunos que dividieron la opinión del público fueron aquellos publicados por la cuenta @iluminamemaestro, la cual pertenece a Jesús Castañeda Ochoa.

Video de TikTok muestra a hombre celebrando 'baby shower' doble: tiene dos esposas embarazadas

Si bien, en primera instancia parece un hombre común y corriente originario de Guatemala, él lleva una vida amorosa distinta a la mayoría de la población, pues sostiene una relación poliamorosa con dos mujeres, Nancy y Paola.

En diversos videos han mostrado cómo es su lazo amoroso y lo felices que son los tres juntos, y hace poco revelaron a sus más de 64 mil seguidores que están esperando la llegada de dos bebés, pues ambas mujeres están embarazadas con semanas de diferencia.

Para celebrar el crecimiento de su familia, realizaron un baby shower en compañía de amigos y familiares, quienes los apoyan en todo.

Allí fue donde Jesús dio algunos detalles sobre la gestación de los bebés. Confesó que no habían planeado ninguno de los dos embarazos y que pronto cumplirá 6 años de relación con las mujeres.

"El 'baby shower' salió a cuestión de que nos tocó un doble embarazo. No se planificó. Nancy tiene 8 meses y Paola tiene 5 meses. Fue un 'baby shower' poliamoroso", fue parte del discurso que emitió en redes.

Se dio a conocer si los bebés serán niños o niñas

En el evento también se hizo una revelación del género de los bebés mediante una especie de velas especiales que, al ser prendidas, emitieron humo de color rosa por algunos minutos indicando que ambas esposas de Jesús están esperando niñas.

Tras conocer el resultado, los invitados dieron un gran aplauso y las futuras mamás se dieron un abrazo, demostrando que ambas están de acuerdo con el estilo de vida que llevan junto a su marido.

Los videos del 'baby shower' acumulan más de 2 millones de vistas; no obstante, en la sección de comentarios el trío fue atacado por revelar de manera abierta su poliamor y condenaron su relación.

La relación poliamorosa causó debate en TikTok

"Cada día estamos viendo cosas fuera de lo integro", "Eso no lo puede permitir nuestro país", "El mundo ya está loco, la gente aprueba estas prácticas indecentes", "No se dan su valor como mujeres, qué pena", o "Ay no que descaro eso no es tener principios ni valores, menos valor propio", son algunas opiniones de aquellos que comentan sus videos.



A pesar de las agresiones verbales, ellos hacen caso omiso, pues también reciben comentarios de apoyo de quienes creen que lo que realmente importa es que sean felices.

Jesús, Paola y Nancy han sido entrevistados en diversas ocasiones por medios locales durante el último año para explicar cómo inició su relación, los secretos para mantenerla sana y sus planes a futuro.