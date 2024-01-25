Embarazo

Padre de dos niñas se anima a tener otro bebé para que nazca un niño... ¡Y así se enteró que tendrá trillizos!

Junto al padre, una de sus hijas también se enteró que vienen ‘en camino’ tres bebés. Estas fueron sus divertidas reacciones que se han hecho virales

Por:
Liliana Carmona.
Video Pareja rompe un globo en una gender reveal party y el confeti no es rosa ni azul: ¿por qué?

La familia es un elemento muy importante para la comunidad latina, en particular que tengan lo que se conoce como ‘la parejita’, es decir un niño y una niña. Una tiktoker y su esposo tienen 2 niñas y decidieron ‘ir’ por el niño, sin imaginar que tendrán más de un bebé.

Padre de dos niñas quería tener un varón, ¡y así se enteró que tendrá 3 bebés!
Imagen TikTok @jessicampos1292

Buscando tener un niño en su familia, padre descubre que serán trillizos

La tiktoker Jessy Campos suele compartir contenido sobre sus 2 hijas y su dinánima familiar. El pasado 13 de enero, la mujer subió un video revelando que deseaban tener un niño, así que empezaron el año con una gran noticia: está embarazada.

En el video, el señor encuentra la prueba de embarazo positiva junto a un pequeño cuadro que le indica que será padre nuevamente, sonriendo en todo momento y hasta aplaudiendo. Pero lo que aún no sabía es que el ultrasonido reveló que son 3 bebés los que vienen en camino.

@jessicampos1292

#trillizos 🤰#embarazo #embarazo#gracias #bendicion familia…

♬ sonido original - seth

A petición de sus seguidores, quienes deseaban ver la reacción del señor al saber que tendrán 3 nuevos integrantes en su familia, Jessy preparó la gran sorpresa al colocar unos mamelucos en su sala.

“¿Son cuates? ¿Son 2 bolsas?”, dice el señor, refiriéndose a los bebés.


La mujer le comparte que son gemelos los bebés que están esperando, siguiendo con la broma, por lo que le indica a su pareja que lea bien el tablero que tiene enfrente junto a una imagen de su ultrasonido.

@jessicampos1292

Respuesta a @Bere #bebes #embarazo #trillizos #gemelos #gracias #bendicion #familia #triplets #momsoftiktok

♬ original sound - Nacho’s Percussion


En ese momento, el señor toma el letrero y se entera que tendrá otros 3 hijos, mostrándose a la cámara claramente sorprendido, momento en el que Jessy utiliza el audio de ‘Pedro y Pablo’ de Los Tigres del Norte, ¡y una de sus hijas también supo de la noticia en ese momento!

Así reaccionó la familia de la tiktoker al enterarse que tendrá trillizos

El anuncio de los 3 bebés no terminó ahí. Jessy Campos preparó nuevamente los mamelucos y el letrero para sorprender a su familia, ya que nadie sabía que venía en camino más de una 'bendición', como se les dice en México.

Primero creen que son gemelos y posteriormente una mujer saca un tercer mameluco de otra habitación, anunciando que serán 3 bebés.

“No mam3s Dani. En tres tiros hiciste 5 bebés”, dice uno de los familiares, quien hace reír a todos.
@jessicampos1292

Respuesta a @Starlene Angeles #bebes #embarazo #trillizos #gemelos #gracias #bendicion #familia #triplets #momsoftiktok #reaccion @Alonso @soy_el campos

♬ Funny Song - Funny Song Studio & Thomas Hewitt Jones & Sounds Reel


Ahora solo queda esperar en ‘gender reveal’ para conocer el sexo de los bebés y enterarnos si tendrán al niño.

No olvides compartir tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.


