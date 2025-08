¿Los eclipses pueden dañar a las embarazadas? Cómo surgió esta creencia y cómo protegerlas

Una de las creencias que ha permanecido por generaciones es que las mujeres embarazadas no deberían ver dicho fenómeno natural y a continuación te explicamos cómo empezó esa idea.

Existen diversos mitos sobre por qué las mujeres embarazadas no pueden presenciar los eclipses

¿Por qué algunas personas creen que los eclipses afectan a las mujeres embarazadas?

En la antigua China, se creía que un dragón devoraba el Sol durante un eclipse. Debido a ellos, las mujeres embarazadas eran aconsejadas a no salir durante este fenómeno para proteger a sus bebés.

Cómo protegerte durante el eclipse, si estás embarazada, según la creencia popular

En otros casos, han encerrado a la madre para que no tenga ningún contacto con este fenómeno natural, como algunas personas lo han contado en redes sociales.

Cabe destacar que aunque la ciencia ha demostrado que no hay pruebas de que los eclipses afectan a los fetos, muchas personas no tienen acceso a información actualizada sobre este tema u otras cuestiones sobre el embarazon.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología, los eclipses no ponen en riesgo la salud del bebé, ya que no existe evidencia de que causen malformaciones; al igual que el Instituto Milenio de Astrofísica, quienes afirman que este fenómeno natural no pone en riesgo tanto a la embarazada como a su hijo.