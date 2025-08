¿Cómo es la vida de las siamesas Abby y Brittany Hensel? Una de ellas ya se casó

La historia de Abby y Brittany ha atraído la atención de miles de personas por años. Y es que las hermanas Hensel nacieron con una condición poco común: son gemelas siamesas, lo que quiere decir que comparten parte de su cuerpo. Claro que esto no les ha impedido llevar una vida plena: así ha sido para ellas.

¿Cuándo nacieron las siamesas Abby y Brittany Hensel? Así empezó su vida

Al momento de su nacimiento, los médicos ofrecieron la posibilidad de separarlas con una cirugía, pero, al tomar en cuenta los riesgos asociados con el procedimiento, optaron por no hacerlo.

A lo largo de los años, su vida ha sido documentada en varios especiales de televisión, como ‘Joined for Life’ y ‘Joined at Birth’. En 2006, ‘Joined for Life: Abby & Brittany Turn 16’ siguió a las gemelas mientras obtenían sus licencias de conducir y asistían a la escuela secundaria.