Mujer asegura que criaría a su hija para casarse con un billonario y desata polémica: "Quiero lo mejor para ella"

Existen mujeres en TikTok que muestran su extravagante vida en Dubai, uno de los países más acaudalados y donde el lujo no tiene límite, tal como es el caso de Linda Andrade.

Mujer enseñará a su hija a tener una vida de lujo y a casarse con un billonario: video se vuelve viral en TikTok

En su cuenta de TikTok @lionlindaa demuestra a diario cómo es su vida siendo una esposa de un hombre adinerado, la cual consiste en ir de compras a las tiendas de diseñadores, consentirse en el spa, comer en restaurantes exclusivos y gastas el dinero de su esposo en exóticas joyas para hacer crecer su colección, lo cual le ha hecho ganar más de 1 millón de seguidores.

Fue a finales de 2023 que la creadora de contenido anunció que estaba embarazada y en unos meses sería mamá de una niña, pero lo que dejó con el ojo cuadrado a los internautas fue lo que comentó respecto a su crianza.

En un clip publicado el pasado 27 de enero, aseguró que cuando su bebé tenga la edad suficiente le enseñará cómo "gastar el dinero de su papá" en ropa y accesorios, pero además a que cuando sea grande termine casada con un hombre billonario. Incluso dejó en claro que se decepcionará si su hija le pidiera un bolso Michael Kors en lugar de una marca más costosa.

"No me importa si me cancelan, pero es mejor que mi hija se case con un billonario. Esto esperando una niña y no voy a dejar que eso se desperdicie. Solo le enseñaré tres cosas: cómo ir de compras, cómo tomar el dinero de su papá y casarse con un rico. Definitivamente tiene grandes zapatos que llenar, especialmente viniendo de su madre, no trabajé tan duro para nada".

Linda añadió que antes de que nazca su bebé ya le compró artículos caros como carreolas, ropa, juguetes y demás, dando a entender que la está preparando para tener una vida llena de lujos, justo como ella.

Usuarios arremeten en su contra por la decisión de la tiktoker y otros creen que es una broma

El clip obtuvo más de 1 millón de views y alrededor de 139 mil likes. En la sección de comentarios hubo una clara división respecto a la manera en que criará a su hija. Por ejemplo, primero estuvieron aquellos que la criticaron porque enseñará a su hija cosas banales y no por ejemplo a ir a la universidad para conseguir un buen trabajo.

"A veces me pregunto si habla en serio o no, jamás le enseñaría a mi hija a ser mantenida", "Prefiero que mi hija se case con un buen hombre, si es rico pero la hace llorar no lo acepto", "Enseñar a tu hija a ser una vividora: sí, enseñarle a tu hija a salir adelante y que no necesita a un hombre para triunfar: por supuesto que no", "Invierte para que tu hija puede ser independiente y exitosa", "Una niña malcriada es lo que tendrás" o "Literalmente la va a educar para que sea una caza fortunas, qué triste".



Quienes son fieles seguidores de la joven explicaron que ella siempre hace videos de este tipo en forma de sátira, pero que realmente no es su manera de pensar y además, la defendieron mencionando que al estar en un estatus social alto es normal que desee lo mismo para su hija, lo cual no es nada malo.

"No se ataquen, si el esposo es millonario, es normal que pueda casarse con uno", "Realmente puede educarla como quiera así que está bien", Si vive una vida de lujo no veo porque no quiera lo mismo para su hija en el futuro", "Todo es broma obvio, aunque si quiere criarla así es muy su decisión", "Tú educala como creas más conveniente", "Bueno si estuviéramos en su lugar seguro pensaríamos igual que ella, por Dios, vive en Dubai amigos", resultaron ser algunos puntos de vista.



¿Crees que sus palabras sean bromas o hable en serio? Dinos en los comentarios.

