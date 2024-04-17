Extraterrestre

¿Una playa protegida por aliens? Se encuentra en México y ya es famosa en TikTok

La tiktoker Charissa Enget documentó todos los detalles de la boda a la que asistió en Tampico, México, donde quedó fascinada con las ‘mascotas’ de playa miramar.

Por:
Liliana Carmona.
Video Supuesto OVNI es grabado por un piloto desde el avión: Jaime Maussan asegura que es real

En TikTok, cada vez son más los extranjeros que presumen los detalles de la cultura mexicana que los conquistaron durante su visita. Recientemente, una mujer estadounidense se volvió viral por sus comentarios sobre Playa Miramar, ubicada en Tampico, Tamaulipas.

Tiktoker Charissa Enget compartió en un video lo mejor de Playa Miramar
Tiktoker Charissa Enget compartió en un video lo mejor de Playa Miramar
Imagen TikTok @lifeofcharissae

Playa Miramar, famosa por los ‘extraterrestres’ y los mapaches

Una tiktoker extranjera visitó la playa Miramar en Tampico, Tamaulipas, México y su experiencia se ha vuelto viral en redes sociales.

En un video, la joven Charissa Enget compartió su recorrido por esta hermosa costa, destacando tres protagonistas locales: los mapaches, los cocodrilos y, sorprendentemente, los extraterrestres.

Tal y como lo cuenta Charissa, los mapaches de playa Miramar, originarios del bosque, migraron a la playa debido a la posible destrucción de su hábitat por una empresa constructora. Ahora, estos adorables animales forman parte entrañable del paisaje costero y los turistas los alimentan con cualquier alimento que llevan en ese momento.

@lifeofcharissae

Tampico’s three mascots! Raccoons, crocodiles, and ALIENS 👽🦝🐊🇲🇽 seeing all of them was a fun day 😃 #tampico #mexico #tamaulipas #travel

♬ original sound - Charissa Enget

Debido a su atractivo, los comerciantes han aprovechado la imagen de los mapaches para hacer peluches u otro tipo de recuerdos, para aquellos que desean llevar un 'pedazo' de dicho lugar a sus hogares.

Otro elemento importante de esta playa, y por la que es conocida mundialmente, tiene que ver con los extraterrestres.

Según cuenta el tío de la joven, hace años, varios pescadores aseguran haber visto luces verdes en la costa, asociadas con la presencia de estos seres de otro mundo y su protección, ya que desde entonces no han tenido ningún huracán.

Intrigada por los avistamientos de posibles extraterrestres, la joven lo buscó en internet y descubrió que existe un grupo de personas que creen que existe una base submarina interdimensional de origen extraterrestre que protege la costa.

“(La base submarina) ha protegido a las ciudades costeras de Ciudad Madero y Tampico de los huracanes durante más de 50 años. Así que si ves pequeños recuerdos de alienígenas por todo Tampico, ahora sabes por qué”, expresó.
La tiktoker Charissa Enget viajó a Tampico para la boda y se hizo viral por su video en Playa Miramar
La tiktoker Charissa Enget viajó a Tampico para la boda y se hizo viral por su video en Playa Miramar
Imagen TikTok @lifeofcharissae


Además, Charissa tuvo la oportunidad de conocer a los cocodrilos, también conocidos como ‘Juanchos’, una especie que fue introducida en dicho territorio hace varios años y que ha causado problemas.

Joven estadounidense visita Tampico por primera vez

Charissa viajó a Tamaulipas para la boda de una prima, documentando todos los choques culturales que tuvo, ya que era la primera vez que asistía a una ceremonia católica.

“Algo que realmente me sorprendió es que cuando caminamos hacia la iglesia otra boda acababa de terminar. Legítimamente tomé este video porque pensé que esta era mi familia, pero era otra fiesta completamente diferente”, expresó.
@lifeofcharissae

It was so fun!! And my new family is so nice 🥰🥰 #mexico #tampico #mexicanwedding #catholicwedding #tamaulipas #wedding #travel

♬ original sound - Charissa Enget

Otro elemento que le llamó la atención fue la decoración de la iglesia, ya que las mismas flores se usan para todas las ceremonias, algo que le llamó la atención, ya que en Estados Unidos suelen ser más costosas; además agradeció a todos aquellos que la asesoraron sobre el vestido que podría usar.

@lifeofcharissae

Everyone looked SO GOOD 🤩🇲🇽 I loved all the dresses and glam!! Also, I only got introduced to the bride’s side so I don’t know the relations on the groom’s side, but their outfits were too pretty not to share! 💅👗💃 #mexico #mexicanwedding #weddingguesstoutfit #weddingguestdress #travel

♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice


¿Has visitado Playa Miramar? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.


