Alexas se encienden solas en la madrugada y se ponen a rezar en una tienda departamental: video

En una escena que parece sacada de una película de terror, un video grabado en una sucursal de una reconocida tienda departamental en la Ciudad de México muestra cómo varios dispositivos Alexa se unieron en una inusual oración durante la madrugada.

El video, supuestamente grabado por un guardia de seguridad de El Palacio de Hierro en el Zócalo capitalino, se volvió viral en TikTok y aterrorizó a los internautas que lo vieron.

El clip, de tan sólo 36 segundos de duración fue compartido por la cuenta de TikTok @platicameunahistoria, y ya cuenta con 9.4 millones de reproducciones en dos días.

El título escrito en el video dice: "En Palacio de Hierro en el Zócalo se pusieron a rezar las Alexas a las dos de la mañana", mientras muestra imágenes de los pasillos vacíos y oscuros de la tienda departamental.

En el edificio cerrado sólo suenan las voces de las asistentes virtuales quienes recitan 'La Coronilla de la Divina Misericordia'.

"Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y por los del mundo entero", rezaban los dispositivos, repitiendo las primeras frases.

¿De qué habla el rezo 'La Coronilla de la Misericordia'?

El rezo, según los católicos puede rezarse en cualquier misa o momento, sin embargo es raro que se realice durante la noche o madrugada.

La Biblia asegura que el Señor dijo expresamente a Santa Faustina que la recitara como novena durante los nueve días anteriores a la Fiesta de la Misericordia (el primer domingo después de Pascua, que este año sería el 7 de abril). Luego añadió: "Por esta Novena concederé todas las gracias posibles a las almas" (Diario de Santa Faustina, 796).

Este rezo incluye cantos como el de la señal de la Cruz, el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo.

Algunos usuarios de redes sociales también comentaron que este rezo es para pedir perdón por los pecados.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las Alexas que se encendieron solas para rezar en una tienda departamental en la madrugada?

Este rezo simultáneo llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales; algunos lo tomaron con humor y alegaron que Alexa está en "modo Semana Santa"; pero otros lo tomaron con más cautela y expresaron su temor ante un hecho de esa magnitud.

"Es un rezo para después del domingo de Pascua, las Alexas se adelataron", "Comúnmente se hace a las 3 de la tarde y es para pedir por las almas del purgatorio", "Una reza y las otras Alexas esperan su turno para rezar", "El grupo de orazión de la capilla las organizó", "Probé con mi alexa, y 'La Coronilla de la misericordia' no está disponible", "No me extraña que haya pasado en el Centro Histórico", "Las almas piden que les recen y las Alexas sólo obedecieron", escribieron algunos.

Algunas teorías que desataron debates en varias plataformas apuntan a fallas técnicas, un evento sobrenatural o simplemente una broma de los cuidadores del lugar. Otros escépticos, aseguran que pudieron haber sido programadas.

"Así le programé su Alexa a mi compa que vive solo y casi se muere", "Eso lo pudieron hacer a distancia", "Se deja con una alarma y se prenden a la hora acordada", "Alguien quiso hacerse el chistoso y ya", mencionaron algunos.

No es la primera vez que una Alexa reza

El video que se hizo viral no es el primero en el que se escucha rezar a un dispositivo de este tipo, ya que hay varios en TikTok donde los abuelitos ocupan a las Alexas para rezar el rosario u otras oraciones populares, por lo que quizás no podría ser raro que dicha oración ya se encontrara grabada o programada.