vix

Las mejores películas para ver en Semana Santa están en ViX

Estamos en la cuaresma, ya se acerca la Semana Santa y ViX tiene las mejores películas sobre la vida de Cristo. ¡No te las puedes perder!

Univision picture
Por:Univision

La Semana Santa es un tiempo de reflexión en el que los cristianos recuerdan los últimos días de Cristo en la Tierra, desde su llegada a Jerusalén como el proclamado Salvador, la muerte en la cruz y su posterior resurrección, donde los fieles hacen sacrificios para agradecerle a Jesús todo lo que hizo por la humanidad.

ViX tiene para ti las mejores películas y series que retratan este periodo tan importante para la religión, las cuales te ayudarán a verlo desde varias perspectivas y entenderlo mejor.

La pasión de Cristo


'La pasión de Cristo', dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Cavizel, es una intensa película que narra las últimas horas de vida de Jesús, marcadas por el dolor y la traición. La historia nos lleva a la provincia romana de Judea donde, alarmado por la situación, el Sanedrín, con la ayuda de Judas Iscariote, uno de los doce Apóstoles, arresta a Jesús. Acusado de traición a Roma, Cristo es entregado a Poncio Pilato, quien, para evitar un motín, lo condena a morir en la cruz como un criminal.

Barrabás


'Barrabás' nos ofrece una visión de la crucifixión de Cristo desde los ojos de Barrabás, el ladrón y asesino que fue liberado por Poncio Pilato y que luego de esto tuvo ocho días de dudas en un camino que lo llevó a la penitencia plena y la fe profunda.

40 noches


'Forty Nights' explora una etapa poco conocida de Jesús, la llamada vida preministerial, que abarca su infancia y educación familiar, comenzando con su bautismo con Juan el Bautista. A partir de ahí, Jesús se embarca en un viaje de autoexploración por el desierto durante 40 noches donde el diablo lo tienta tres veces. En esta película vemos cómo desde pequeño, Jesús era una persona empática y llena de luz, lista para cumplir su misión de salvar a la humanidad.

El soldado de Cristo


'El Soldado de Cristo' sigue la historia de la Pascua de Jesús desde un punto de vista único: a través de las pruebas y tribulaciones de Longinos, el soldado romano que se rumorea puso la lanza al costado de Jesús al momento de su crucifixión y que al final de su vida murió como mártir y santificado.

Jesús de Nazaret


'Jesús de Nazaret' es una miniserie de televisión que dramatiza el nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, según los relatos de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. La crítica especializada ha señalado que esta serie es uno de los mejores proyectos que se han realizado para retratar la vida de Cristo.