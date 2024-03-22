Suegra y nuera discuten sobre quién debe ir adelante en el auto y video causa debate en TikTok

El video de la discusión de una suegra con su nuera se hizo viral en TikTok, pues muestra una situación que desde hace tiempo se ha convertido en una cuestión importante para algunos hombres y en todo un tema de debate para los internautas: ¿quién debe ir en el asiento de adelante del coche que manejan, su esposa o su mamá?

La historia está dividida en tres clips. El primero ya suma más de 12 millones de reproducciones en tan sólo unos días, mientras que la segunda y tercera parte ya acumulan más de 1.7 millones.

PUBLICIDAD

La discusión entre una suegra y una nuera que se hizo viral en TikTok: ¿quién debía ir adelante en el coche?

En el video se observa cómo mientras una joven va sentada en el asiento del copiloto del coche de su esposo, la madre de éste se asoma por su ventana del auto para solicitarle ir al frente en el vehículo.

"Ándale, amor, deja que mi mamá se vaya aquí adelante, no pasa nada", le dice el marido a la chica. "Yo no me voy a bajar", sentencia la esposa. "Es que bájate, ese es mi lugar", ordena la suegra. "¿Por qué es su lugar, señora?", cuestiona la nuera. "Porque él es mi hijo, este es su coche y yo me tengo que ir aquí. Yo soy su madre, yo lo parí", explica la mujer. "Es mi esposo, también yo puse la mitad del carro", expresa la joven. "Ay, sí, cómo no. Él pagó todo, así que bájate, niñita, que este es mi lugar", continúa la madre del hombre.



El esposo se involucra en la discusión para pedirle nuevamente a su esposa que ceda su lugar, pero ella manifiesta que debe darle su lugar, ya que ella le lava, le plancha y "le aguanta sus corajes". La suegra toma a mal ese comentario y le pide que si le molesta atender a su hijo, mejor se lo regrese, a lo que la mujer no se opone.

El hijo no puede creer hasta dónde ha llegado la discusión y les pide que se pongan de acuerdo.

La madre comenta que no se puede ir atrás porque se marea y se niega a que abran los vidrios, porque se despeina y no puede aceptar eso, ya que se peinó y se arregló para ver a su hijo, diciendo sarcásticamente que su esposa no tenía la misma consideración con él.

Todo esto sucedió en pleno cumpleaños del esposo, por lo que les pidió que ya terminaran de pelear y nuevamente le pidió a su esposa que por una vez se fuera en el asiento de atrás, a lo que ella se negó.

La suegra cambió el tono en el que le habló a su nuera, pero ni eso la hizo cambiar de parecer en el segundo video, por lo que la señora intentó obligarla a bajar del auto, abriéndole la puerta y todo. Incluso le sacó que "se la pasaba en la calle con sus 'dizque' amigos". El hombre paró en seco a su madre, diciéndole que esas eran acusaciones muy graves y ella culpó "a las malas lenguas", pero luego retomó la discusión.

"¿Sabes qué, hijo? Yo me voy a ir caminando", soluciona la mamá. "No, no, no, está lejos", reacciona su hijo. "Ya me cansé", dramatiza la madre. "Que le vaya bien", se despide la nuera, mientras que el hijo se indigna con su mujer, pero ella sigue cuando su suegra regresa: "Mírala, nada más le encanta hacer show, ahí viene". "Utimadamente no, ¿por qué me voy a ir caminando si yo estoy mala? Esta está bien, esta que se vaya caminando", explica. "¿Le abro la puerta paa que se suba atrás?", pregunta la joven. "Abro la puerta para que te bajes tú, a ver ya, ya me cansé", dice la señora, visiblemente alterada.

En el tercer video por fin podemos ver el desenlace de este engorroso asunto en el que el hombre tuvo que intervenir para poner paz en este problema.

"Mamá, te quise apoyar, te quise ayudar, pero realmente yo creo, mamá, que ella tiene razón. Mira mamá, desde que yo me casé, ya pertenezco a otra familia. Tú siempre vas a ser mi mamá, eres mi mamá, te amo mucho, pero realmente ya pertenezco a otra familia. Ella es mi compañera, está conmigo y ella también me ayudó a comprar este coche", manifestó el marido. "Pero tú eres mi hijito", comenta la mamá incrédula. "No, mamá y siempre lo voy a ser, pero debes de entender también", concluyó el joven.



El hijo le pidió a su madre de una manera muy sensible y respetuosa que subiera al auto en la parte de atrás, pues le encantaría festejar con ella, a lo que la mujer no tuvo más remedio que aceptar, diciendo que lo hacía por él, aunque luego se mostró en la parte trasera del auto como si fuera una niña regañada.

"¿Ya ve que no era tan difícil señora?", se burló la esposa, a lo que su compañero de vida le respondió: "A ver, tú también ya tranquilízate, ¿sí? Ya te di tu lugar, ya hablé con mi mamá y ella aceptó, así que, por favor, respeta un poco más esta decisión. ¿Sale? Y vamos a disfrutar, no tenemos por qué pasarla mal", concluyó.

¿Qué opinaron los usuarios de TikTok ante esta discusión sobre quién debería ocupar el asiento de enfrente?

Aunque algunos de los internautas se sintieron identificados con la situación y defendieron que la mujer debió de haberle cedido el asiento a su suegra "por educación", la gran mayoría fueron contundentes diciendo que la esposa tenía la razón.

PUBLICIDAD

Otros tomaron también con humor la situación y unos más cuestionaron si todo no se trataba de un montaje.

"La suegra siempre se debe quedar en casa", "La suegra va en la parte de atrás, le guste a quien le guste", "La primera vez que pasé por eso, le dije a mi esposo que mi suegra se fuera adelante para que fuera más a gusto y ella no quiso", "Cuando mi suegra se sube al auto, siempre le dejo el asiento de adelante", "Una vez, mi suegra me hizo eso y luego me subí adelante con su esposo y entendió que cada quién tiene su lugar", "Si fuera hombre, con todo respeto le digo a mi dama que debe ir atrás, pues es la mujer que me dió la vida y que jamás me dejará", "Si las dos se hubieran subido al mismo tiempo, por educación le cedo el lugar a mi suegra, pero si ella ya iba sentada antes, pues la suegra se sube atrás", "Nunca entiendo cuál es el afán de pelear por el asiento, como si fuese un trono o qué", "Madre sólo hay una", "Buena reacción del hombre, esa es la respuesta correcta", "Es broma, ¿verdad?", escribieron algunos.